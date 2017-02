Information judiciaire ouverte contre Fillon

C’est un tournant, mais peut-être pas le dernier. Quoi qu’il arrive, François Fillon avait déjà prévenu: il est candidat à la présidentielle et ne se soumettra qu’au verdict des urnes. Nous y sommes presque. Le Parquet national financier (PNF) a ouvert vendredi soir une information judiciaire notamment contre les époux Fillon (mais pas uniquement). Selon le communiqué, l’information est «ouverte pour des chefs de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, trafic d’influence et manquements aux obligations de déclaration à la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique».

Le PNF avait en effet lancé une procédure après les révélations du Canard enchaîné du 25 janvier. L’hebdomadaire satirique avait dévoilé que Penelope Fillon avait perçu 500'000 euros en qualité d’assistante parlementaire de son mari pendant de nombreuses années. Il ironisait sur la réalité de ce travail, étant donné que personne ne se souvenait avoir vu dans les travées du parlement l’épouse de l’ex-premier ministre. Manière ironique de décrire un emploi fictif. Aussi, le PNF a immédiatement lancé une enquête préliminaire pour «détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits». Le Canard enchaîné avait ensuite feuilletonné en révélant que deux des enfants de François Fillon étaient aussi impliqués. Ils auraient été surpayés pour des stages dont l’existence est encore sujette à caution.

Dans un premier temps, le clan Fillon avait choisi de collaborer avec la justice et tenté d’apporter des pièces pour justifier le travail de Penelope Fillon. Une tâche difficile tant l’épouse de François Fillon avait multiplié les déclarations à la presse régionale comme à la presse britannique – elle est Galloise d’origine — sur sa non-implication dans la vie professionnelle et politique de son mari. Puis François Fillon a changé de stratégie en mettant en doute la pertinence de l’enquête en cours.

Fragilisé au sein de sa famille politique et en chute dans les sondages, l’ex-favori et candidat des Républicains a décidé de passer en force et de rester candidat quoi qu’il arrive. Et ce malgré le fait qu’il ait placé sa candidature sous le signe de la probité.

Rappelons que la présomption d’innocence s’applique toujours. La décision du PNF peut aboutir à une mise en examen, un placement sous le statut de témoin assisté ou la relaxe. (24 heures)