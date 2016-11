Juppé attaque Fillon, le catholique traditionnel, sur le droit des femmes

A Toulouse, la salle Jean Mermoz est quasi pleine. Il y a de l’électricité dans l’air. Et comme souvent dans les cas désespérés, on surjoue l’enthousiasme. «Juppé président!» scande la foule. «Evidemment qu’on va créer la surprise dimanche», glisse un jeune militant avec son T-shirt «PEJU», qui ne veut pas croire que l’aventure pourrait se terminer dimanche. Alain Juppé donne son seul grand meeting d’entre-deux tours dans la Ville rose.

C’est ici, à Toulouse, qu’il veut écrire la première page de sa remontée. A l’issue du 1er tour, son 28,5% le place loin derrière le score canon de 44,1% de François Fillon. Et le 2e tour de cette primaire de la droite et du centre a lieu dimanche prochain. Mais après la stupéfaction de son piètre résultat, et avoir déroulé pendant des mois une campagne tranquille de rassembleur, Alain Juppé se mue cette semaine en grand fauve. Il attaque. «Dans un monde tourmenté, dans un monde fragmenté, Alain Juppé me rassure face aux menaces. Il a du courage!» Isabelle Juppé prend la parole en entame de meeting. Le ton est donné. L’équipe d’Alain Juppé attaque d’abord le projet sociétal de François Fillon, jugé rétrograde. Nathalie Kosciuko-Morizet (NKM), quatrième du 1er tour avec 2,4%, ralliée à Alain Juppé, est synchro. «Alain Juppé m’a apporté son soutien pour les parrainages. Il est de ceux qui n’imaginaient pas que, à droite, nous débattions sans les femmes. Il est le plus moderne», lance Nathalie Kosciuko-Morizet. Dans la journée, elle avait raconté comment François Fillon lui avait refusé un ministère parce qu’elle était enceinte.

Vision de la femme

Le storytelling autour de la vision de la femme dans la société de l’ultracatholique François Fillon est le nouvel angle d’attaque d’Alain Juppé. On le sent d’ailleurs poser les arguments et les tester en public. Le grand débat TV de jeudi sera crucial et doit lui permettre de renverser la table. Il en sera sans doute question. Aussi, quand il monte sur l’estrade sous les applaudissements nourris, le désormais outsider démarre sur ce thème.

«Il paraît que François Fillon est choqué que je lui demande de clarifier sa position sur l’avortement et l’interruption volontaire de grossesse. Personne ne prend ces épreuves à la légère, mais ce droit des femmes a été conquis de longue lutte. Alors oui, il est important qu’il clarifie sa position. Car il a commencé par dire dans son livre que c’était un droit fondamental de la femme, puis il est revenu sur cette déclaration dans un débat», lance Alain Juppé.

Et l’ex-premier ministre (71 ans) de Jacques Chirac de souligner sa modernité. «François Fillon appartient à une famille traditionaliste sur le rôle des femmes, sur la famille, sur le mariage. On sent monter une tension autour de la question homosexuelle, moi je suis pour une société tolérante et respectueuse», glisse-t-il. Manière de faire le distinguo entre les deux droites: celle tournée vers le progrès et celle plus catholique, traditionnelle, que représente François Fillon, qui a reçu le soutien de «Sens commun», émanation politique de la «Manif pour tous».

«Programme mal étudié»

Après le projet sociétal, Alain Juppé cible encore les mesures économiques de Fillon. «Son programme économique est mal étudié. Il ne tiendra pas la route», lance Alain Juppé. Sur ce thème, le maire de Bordeaux joue en nuances car les deux finalistes sont d’accords sur l’essentiel (abandon des 35 heures, TVA, hausse de l’âge de la retraite et suppression de l’ISF), mais c’est sur la posologie qu’ils divergent.

Pour Alain Juppé, «biffer 500 000 postes dans la fonction publique, comme le prétend François Fillon, signifierait ne remplacer aucun départ à la retraite pendant cinq ans. C’est irréaliste! Il faut cesser ce populisme de toujours fustiger les fonctionnaires», explique-t-il dans son habit de pragmatique lucide. Etonnamment, malgré l’enjeu, Alain Juppé ne sort pas de cette espèce de froideur qui le caractérise. Au final, une Marseillaise, une confidence convenue sur le plaisir d’avoir rencontré la France durant cette campagne et la salle s’est vidée dans le calme. Il y avait plus d’électricité avant qu’après. (24 heures)