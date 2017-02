L'Autriche recherche un sosie d'Hitler

La ville natale d'Adolf Hitler, Braunau am Inn en Autriche, n'en croit pas ses yeux. En effet, un homme de 25 à 30 ans, petite moustache, raie sur le côté et en costume d'époque, s'est fait prendre en photo ces derniers jours, devant la maison natale du dictateur ou en train de feuilleter des magazines sur la Seconde Guerre mondiale dans les librairies.

Ce sosie a désormais attiré l'attention de la justice autrichienne qui est tombé sur une photo où on le voit devant la maison d'Hitler. Les services de la protection de la Constitution ont ouvert une enquête contre cet homme qui se fait appeler Harald Hitler, selon le quotidien autrichien Heute. Il violerait la loi qui interdit les souvenirs nazis.

Selon le journal autrichien, l'identité de ce sosie, qui a l'habitude de ne commander de l'eau minérale exclusivement autrichienne, selon la télévision Servus TV, serait désormais connu. Il s'agirait d'un homme qui a quitté depuis peu le sud du pays pour venir s'installer à Braunau. Il était considéré jusqu'ici comme irréprochable.

L'Etat veut créer une loi

A noter que l'an dernier, le gouvernement autrichien avait déposé un projet de loi visant à saisir la maison natale d'Adolf Hitler, actuellement un centre pour personnes handicapées, afin d'empêcher qu'elle ne devienne un lieu de pèlerinage nazi.

Le sort de cette maison a suscité un débat houleux parmi les 17'000 habitants de Braunau. Certains veulent que la maison devienne un centre pour réfugiés, d'autres un musée dédié à la libération de l'Autriche. Il y a même eu des appels à sa démolition, mais le bâtiment fait partie du centre historique de la ville et se trouve ainsi sous la protection du patrimoine.

Chaque année, au moment de l'anniversaire de Hitler, des antifascistes manifestent devant la maison du 15, rue Salzburger Vorstadt. On peut y lire sur une dalle en pierre: «Pour la paix, la liberté et la démocratie. Plus jamais de fascisme: des millions de morts nous le rappellent». (nxp)