L’Espagne veut mettre en avant sa force industrielle

L’Espagne ne veut pas être juste un pays de garçons de café. Au moment où l’économie repart, portée en grande partie par une année touristique florissante, le gouvernement multiplie les interventions, soucieux de diffuser son message. Si le pays peut être satisfait d’avoir battu tous les records de fréquentation – attirant en 2016 jusqu’à 75,6 millions de visiteurs (10,3% de plus que l’année précé

dente) – elle ne veut pas se contenter d’être la Mecque des parasols et du sol y playa (soleil et plage) bon marché. Son ministre de l’Economie, Luis de Guindos, souhaite en effet promouvoir d’autres moteurs de croissance pour avoir une économie forte, compétitive et dynamique en matière de nouvelles technologies.

«Entre 2007 et 2013, nous avons perdu près de 10% de notre produit intérieur brut, c’est l’équivalent d’une guerre», affirme le ministre espagnol, en assurant que le pays est sur le point de retrouver cette année, enfin, le niveau de richesse perdu depuis le début de la crise. De fait, l’Espagne, qui était au bord du gouffre en 2012, est repartie à bon rythme, avec une croissance de 3,2% en 2015 et 2016, ainsi qu’une perspective revue à la hausse par les économistes de BBVA Research pour 2017, à 2,7%.

Une Espagne exportatrice

Mais cette Espagne qui sort de la crise est différente. «Ayant réussi à renforcer sa place industrielle, elle est devenue exportatrice», explique l’économiste et professeur à l’Université de Barcelone José Maria Gay de Liebana. La péninsule Ibérique s’est ainsi située en 2016 comme le deuxième producteur automobile européen (2,8 millions de véhicules) après l’Allemagne, marquant ainsi son avance par rapport à la France. Et d’une façon générale, l’indice de production industrielle est en hausse depuis trois ans, avec de bonnes progressions dans le secteur de la confection, qui a avancé de 11,4% en 2016, de l’industrie textile (6,1%) ou encore de l’automobile (6,3%).

Les défis restent de taille

«Le défi reste de taille, souligne le professeur car, même si le pays compte de grandes et solides entreprises, son tissu économique est surtout composé de PME qui ont dû apprendre à être compétitives, à se lancer dans les nouvelles technologies et à faire des alliances pour s’ouvrir de nouveaux marchés [hors d’Espagne].»

De nouvelles compagnies gagnent du terrain. C’est le cas notamment de l’entreprise pharmaceutique Grifols. Puissante dans le secteur du plasma sanguin et des hémodérivés, elle vient de racheter l’unité de diagnostic de l’entreprise américaine Hologic. Le gestionnaire d’autoroutes Abertis, présent en France et en Italie, prépare désormais son débarquement aux Etats-Unis.

Certaines parviennent donc à se trouver une place aux côtés des principaux géants ibériques que sont la banque Santander, Telefonica (communication) ou encore Inditex, le leader dans le secteur du prêt-à-porter avec Zara.

(24 heures)