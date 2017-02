L'interview qui démolit les dernières défenses de François Fillon

«Je n’ai jamais été l’assistante de mon mari, ou quoi que ce soit de ce genre-là.» Face caméra, Penelope Fillon l’affirme sans malice en 2007 à des journalistes britanniques du Sunday Telegraph, venus interviewer cette Galloise qui partage sa vie avec le Sarthois François Fillon, nommé quelques jours plus tard premier ministre par le président Sarkozy.

Ces images diffusées jeudi soir dans le cadre de l’émission de France 2 «Envoyé spécial» viennent démolir les dernières défenses du candidat de la droite et du centre. Ces arguments n’avaient, jusqu’ici, pas réussi à convaincu deux Français sur trois, à en croire un sondage publié mercredi. Une pétition, signée par 350 000 personnes en l’espace d’une semaine, exige désormais que Penelope Fillon «rende l’argent public» perçu.

L’enquête judiciaire ouverte après les révélations du Canard enchaîné sur des soupçons d’emploi fictif, pour des émoluments d’un montant de plus de 800 000 euros, cherche à démontrer si oui ou non Penelope Fillon a bel et bien travaillé pour son époux entre 1988 et 2013. Jeudi, l’enquête du Parquet national financier (créé après l’affaire Cahuzac), a été étendue aux activités des deux aînés du couple, rémunérés alors que François Fillon était sénateur, comme il l’a révélé lui-même à la télévision. Sauf qu’ils n’étaient pas encore avocats, comme il l’avait affirmé, mais étudiants en droit.

En meeting à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, jeudi, le candidat des Républicains s’est dit décidé à poursuivre sa campagne, se disant à nouveau «victime d’attaques mijotées dans les arrière-cuisines de ces officines qu’on finira bien par découvrir un jour». Et il qualifiait les allégations concernant sa femme et ses enfants de «mensonges». «Il n’y a à cela rien d’illégal et j’assume le choix qui fut le mien de m’appuyer sur elle, sur mes proches, qui savent mieux que quiconque les sacrifices et les dévouements qui ont jalonné mon chemin politique», a-t-il déclaré à la tribune. Il n’empêche, les dégâts de ces affaires sont énormes: François Fillon, désigné candidat de la droite par 4,4 millions de votants, était en route pour le second tour. Aujourd’hui, il n’est pas sûr qu’il puisse être candidat. Dans un dernier sondage Ifop-Fiducial pour Paris-Match, les intentions de vote pour François Fillon continuent de baisser, le mettant désormais à égalité avec Emmanuel Macron, à 20%, derrière de Marine Le Pen, toujours en tête avec 24,4%. Suivent Benoît Hamon avec 17% et Jean-Luc Mélenchon, crédité de 9,5%. Compte tenu des marges d’erreur, le candidat de la droite n’est pas nécessairement qualifié pour le second tour. «Dans cette épreuve, il faut garder ses nerfs», supplie Eric Ciotti, sarkozyste rallié au Sarthois. Pas sûr que les barons des Républicains écoutent longtemps ce conseil.

(24 heures)