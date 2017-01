La Philharmonie de Hambourg, du pire cauchemar au miracle

Le cauchemar est devenu un rêve! Alors qu’elle a failli obtenir le statut de «ruine la plus chère d’Allemagne», la «Philharmonie de l’Elbe» est désormais le symbole de Hambourg. Et quel symbole!

Avant même son inauguration, ce mercredi, elle jouera à guichets fermés pour toute la saison! «C’est un miracle», se félicite l’intendant général, Christoph Lieben-Seutter. Construite sur le port au milieu d’un nouveau quartier d’affaires, ce projet de 2005 restera d’abord un désastre financier. La Philharmonie devait coûter 90 millions de francs. Au final, ce sera dix fois plus!

Hambourg voulait une salle de concert parmi les «dix meilleures du monde». Pour cela, elle a choisi des architectes de renommée internationale, les Bâlois Herzog et de Meuron, ainsi que l’un des meilleurs acousticiens de la planète, le japonais Yasuhisa Toyota. Pendant des années, tout le monde s’est renvoyé la balle pour justifier l’explosion des coûts. Les pouvoirs publics ont été accusés de laisser trop de liberté aux architectes et à l’acousticien. Le constructeur (Hochtief) s’est justifié en dénonçant les modifications onéreuses de la ville et des architectes suisses.

Le chantier engloutissait 40% du budget annuel consacré à la culture, dénonçaient les détracteurs. «Tous les acteurs ont sous-estimé la complexité de l’ouvrage», reconnaît aujourd’hui Ole von Beust, l’ancien maire conservateur (CDU) à l’initiative du projet. Son successeur, le social-démocrate Olaf Scholz (SPD), a sauvé le projet en plaidant pour une rallonge financière. Pas question de se «payer une ruine», disait-il!

Le désastre financier est désormais oublié. Architecturalement, le bâtiment est d’une qualité exceptionnelle, avec une salle de concert symphonique unique au monde. «Il n’y a pas mauvaise place. Le son sera le même que l’on soit assis devant ou à la derrière place», assure l’acousticien Yasuhisa Toyota, qui a habillé la salle d’une «peau blanche» constituée de 10 000 petits panneaux de fibres taillés sur mesure. Les spectateurs les plus éloignés seront à 30 mètres du chef d’orchestre.

Enfin, le potentiel touristique est énorme. Construite sur un ancien entrepôt du port, la Philharmonie dispose d’un hôtel de 244 chambres (à partir de 300 francs la nuit), de 45 appartements de luxe (jusqu’à 40 000 francs le m2), ainsi que d’une terrasse panoramique sur le port (37 m de hauteur). On y accède en deux minutes et trente secondes à l’aide d’un escalator de 82 m. Le plus long d’Europe occidentale. (24 heures)