La Turquie prolonge la détention de six militants d’Amnesty

Un tribunal turc a prononcé mardi le maintien en détention de six militants des droits de l’homme, dont la directrice d’Amnesty International Turquie, Idil Eser. Le 5 juillet, dix personnes étaient arrêtées, dont huit Turcs et deux formateurs suédois et allemand. Quatre ont été remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire. Six ont rejoint Taner Kiliç, le président d’Amnesty en Turquie.

Terrible nouvelle. La directrice d'Amnesty Turquie et 5 défenseurs restent en détention. https://t.co/KVYdyd6oKg — Amnesty France (@amnestyfrance) July 18, 2017

Dans un entretien accordé à notre titre , le consul général de Turquie à Genève, Hüseyin Barbaros précisait ce qui est reproché à Taner Kiliç: «Le président d’Amnesty utilisait ByLock, le système d’encryptage des communications employé par les gulénistes». Il est accusé comme les autres militants, d’avoir commis un crime au nom d’une organisation terroriste sans en être membres. La justice reproche à la directrice, Idil Eser, d’être en lien avec trois organisations terroristes, suite à deux campagnes d’Amnesty International «dont aucune n’a été créée par Amnesty Turquie et dont une a été menée avant qu’Idil Eser ne rejoigne l’organisation», précise l’ONG.

Dans un communiqué, la secrétaire générale d’Amnesty International, Salil Shetty s’indigne du fait que «défendre les droits de l’homme soit devenu un crime en Turquie». Jugeant que les faits démontrent l’innocence des dix militants, elle qualifie la procédure de «persécution à caractère politique qui laisse présager un futur effroyable pour les droits en Turquie». Comme Amnesty, le Conseil de l’Europe, dont la Turquie fait partie, a exigé la libération immédiate des dix militants des droits de l’homme.

(24 heures)