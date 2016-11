La finale François Fillon - Alain Juppé se joue programme contre programme

Alain Juppé contre François Fillon. Deux visions s’affronteront dimanche prochain, lors du deuxième tour de cette primaire de la droite et du centre qui s’est révélée surprenante. L’affiche a changé du tout au tout. Le score canon de François Fillon (44,1%) en fait désormais le favori devant Alain Juppé, dont le résultat déçoit (28,6%).

Mais lors de cet entre-deux-tours, c’est une autre campagne qui commence. Sans Nicolas Sarkozy et son incroyable faculté à capter la lumière médiatique, le débat va se recentrer sur le fond davantage que sur la forme. «Ce sera programme contre programme», a déclaré Alain Juppé dimanche soir. L’édito du Monde titrait: «La droite chiraquienne contre la droite thatchérienne». Mais de quoi parle-t-on?

Economies

Combien de fonctionnaires faut-il supprimer? La question a effrayé de nombreux téléspectateurs des débats télévisés. Si les deux finalistes s’accordent pour réaliser des économies dans un Etat qu’il faut dégraisser, les chiffres divergent.

Alain Juppé estime que réduire le nombre de fonctionnaires de 200 000 serait raisonnable et surtout réalisable. François Fillon, lui, met en avant une certaine radicalité économique et propose de supprimer 500 000 postes. Sachant que tous deux veulent renforcer les effectifs de la police et de la justice, les enseignants et le personnel hospitalier peuvent s'inquiéter. Il devrait être question des infirmières et des maîtres d’école lors du prochain débat

Chômage

Les deux candidats proposent de rendre les allocations chômage dégressives. Moins 25% au bout de douze mois et moins 25% supplémentaires au bout de dix-huit mois, mais si la situation économique s’améliore et avec un plancher à 870 euros pour Alain Juppé. François Fillon propose de plafonner les allocations à 75% et de sanctionner les refus successifs d’emploi.

Mariage pour tous

Non, François Fillon ne veut pas abroger le mariage pour tous, mais il propose de supprimer la possibilité d’adoption plénière pour les parents homosexuels. Ces positions lui valent le soutien du groupe Sens commun et de la Manif pour tous. Alain Juppé souhaite, lui, conserver la loi en l’état.

Fiscalité

Les deux candidats proposent une baisse des impôts sur le revenu et sur les sociétés. Pour François Fillon, c’est 40 milliards de charges en moins pour les entreprises et surtout une «stabilité fiscale» sur cinq ans.

Alain Juppé propose, lui, d’amener le taux de l’impôt sur les sociétés vers la moyenne européenne (soit passer de 38% à 22%). Le maire de Bordeaux propose encore de diminuer l’impôt sur le revenu pour les familles de 2 milliards d’euros.

Tous deux veulent une hausse de la TVA. Juppé un point de plus (soit 21%) et Fillon deux points (soit 22%). Les deux veulent supprimer le fameux ISF, l’impôt de solidarité sur la fortune, qui ferait «fuir les riches» et bloquerait l’investissement en France.

Départ à la retraite

En France, l’âge légal est fixé à 62 ans, mais il existe tout un bouquet de régimes spéciaux. Tous deux veulent le faire passer à 65 ans. François Fillon propose de supprimer les régimes spéciaux de retraite. Cela fera l’objet d’un référendum. Pour Alain Juppé, il faudrait faire converger le système public et le privé.

Laïcité et islam

François Fillon est resté vague sur le droit du sol et le droit du sang. Mais il veut durcir les conditions du regroupement familial des immigrés (ndlr: qui concerne 10 000 personnes). Le nouveau favori a adopté un discours très ferme envers l’islam. Dans son livre Vaincre le totalitarisme islamique, il dit clairement qu’«on a refusé, par peur de stigmatisation, de faire le lien entre religion et terrorisme». Il a soutenu sans sourciller les arrêtés municipaux antiburkini.

Alain Juppé traite l’islam avec un code de la laïcité qu’il entend faire appliquer. Pour l’immigration, il propose de faire voter chaque année des plafonds et de restreindre le regroupement familial, sous condition de revenus< (24 heures)