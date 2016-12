La série noire continue pour le Tupolev Tu-154

Ce zinc soviétique serait-il maudit? La boîte noire repêchée hier devrait rapidement permettre d’éclaircir les causes du drame qui a endeuillé la Russie le jour de Noël. En attendant, Moscou a décidé de clouer tous ses Tupolev Tu-154 au sol. Les enquêteurs, qui écartent pour l’heure la thèse de l’attentat, privilégient une erreur humaine, un carburant de mauvaise qualité ou une défaillance technique. Et pour cause, cet avion militaire, dont un exemplaire s’est abîmé en mer Noire avec 92 personnes à bord, parmi lesquelles 64 membres des Chœurs de l’Armée rouge, traîne une réputation de tombeau volant. Depuis sa création, à la fin des années 60, cet appareil de conception soviétique fabriqué à mille exemplaires a connu une série d’incidents dramatiques.

Plus fiable qu’un Boeing 707

Selon le Bureau d’archives des accidents aéronautiques (B3A, Aircraft Accidents Archives), ce type de Tupolev totalise 63 crashes en 46 ans et 3092 morts sur les quinze dernières années. Un bilan certes inquiétant, mais pas un record. Pour le même nombre d’appareils, la palme de ce sinistre classement revient au Boeing 707. L’engin de l’avionneur américain – qui ne vole presque plus aujourd’hui – a enregistré 148 catastrophes et tué 3213 personnes depuis sa commercialisation, à la fin des années 50.

Mais revenons au Tupolev Tu-154, que la compagnie russe Aeroflot n’exploite plus depuis décembre 2009. Semblable en apparence à un Boeing 727, ce triréacteur, dont la fabrication a été arrêtée en 2013, a été l’un des plus utilisés par les anciens pays du bloc de l’Est. Celui qui s’est écrasé dimanche avait 33 ans et totalisait 6600 heures de vol. Rien d’exceptionnel pour les spécialistes, qui jugent cet aéronef robuste et plutôt fiable, bien qu’il ne possède pas les équipements de guidage des avions modernes.

C’est plutôt la maintenance et l’exploitation de ces avions que les experts pointent du doigt aujourd’hui pour expliquer la catastrophe. Même si selon le chef de la sécurité des vols de l’armée russe, Sergueï Baïnetov, le Tupolev avait subi sa dernière réparation en 2014, suivie d’une révision en septembre. Autre piste privilégiée par les enquêteurs, celle d’un kérosène de piètre qualité entraînant une perte de puissance. Ce qui ne serait pas totalement surprenant tant la qualité du carburant dans les ex-pays de l’Union soviétique laisse à désirer.

Avion présidentiel polonais

Le dernier accident majeur impliquant un Tupolev Tu-154 remonte au crash de l’avion transportant le président Lech Kaczynski et une grande partie de la classe dirigeante polonaise à Smolensk, dans l’ouest de la Russie, le 10 avril 2010. Il n’y avait eu aucun survivant. Huit mois plus tard, l’appareil de la compagnie Dagestan Airlines, victime d’une avarie de moteur à 9000 mètres d’altitude, avait dû atterrir en urgence à Moscou. Bilan: trois morts et des dizaines de blessés. L’incendie suivi d’une explosion d’un autre Tupolev Tu-154 de la compagnie russe Kolavia sur le tarmac d’un aéroport de l’Oural, qui avait fait trois morts et 40 blessés le 1er janvier 2011, avait poussé l’Agence fédérale russe des transports à recommander d’interdire ces avions de vol.

Mais celui que l’on surnomme le «cheval de trait des cieux soviétiques», en raison de son côté «un peu poussif» selon les spécialistes, n’a pas été mis au rebut pour autant. Près de 300 appareils de ce type sont actuellement en service. La plupart d’entre eux sont utilisés par des compagnies d’Europe centrale.

(24 heures)