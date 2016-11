La vieille droite française catholique est de retour

Dimanche dernier, la France a vécu sa première primaire de la droite et du centre. Et c’était passionnant! En ces temps de déconsidération de la politique, il faut souligner l’excellente tenue de ce scrutin organisé pour la première fois par la famille politique laissée à la France par le général de Gaulle. Débriefons alors ces étrennes de la droite et du centre.

Participation. Avec plus de 4 millions de votants, la participation a été exceptionnelle. Chacun se demandait, les sondeurs en premier, comment allait réagir le «peuple de droite» à l’exercice de se choisir un chef. Le roman national français veut bien croire que Jeanne d’Arc a entendu des voix, mais il n’imagine pas que les Français passés en résistance à Londres en 1940 ont tiré à la courte paille celui qui allait lancer l’appel du 18 juin 1940. Non, Charles de Gaulle savait simplement que c’était son heure.

Religieux. C’était ainsi le jour de grâce pour François Fillon, porté par un plébiscite des électeurs. Ce qui n’invalide pas l’hypothèse qu’il ait entendu aussi des voix. Car même en apnée à 10% dans les sondages, il n’a pas douté de son destin. Tout indique d’ailleurs que l’électorat catholique, fortement mobilisé, a appuyé le Thatcher de la Sarthe.

Catho et plus. D’ailleurs depuis lors, Alain Juppé et François Fillon glosent sur leur proximité ou non avec l’esprit des déclarations du pape François. Deux candidats à la présidence de la République qui comparent leur fibre papale, c’est du jamais-vu. Pour mémoire, l’incontournable Charles de Gaulle, lorsqu’il présida, bien que catholique pratiquant, ne s’affichait jamais à l’église en public par respect pour la laïcité des institutions. Quelque chose s’est donc perdu en route.

Sondages. Non, ils ne se sont pas trompés en France. Ils ont vu la remontée spectaculaire du député de Paris dans les derniers jours et, au moins, un institut l’a donné gagnant. De peu, il est vrai. Il y a eu des approximations dans l’ampleur des scores de ce premier tour. Mais il n’est pas inutile de rappeler que la vérité se trouve dans les urnes et non dans les enquêtes d’opinion.

Populisme ultralibéral. En faisant ce choix massif vers Fillon, la France est-elle en train de faire une mue ultralibérale? Un effet Trump… Ce serait aller un peu vite en besogne. Tout d’abord, il faudra confirmer dans les urnes dimanche. Et le programme économique de François Fillon, s’il est plus radical que celui d’Alain Juppé, reste de l’ordre d’une réforme. Pas de quoi hurler à l’ultralibéralisme. Pas plus que la France n’a cédé aux sirènes du populisme mais est en train de réussir son alternance en se choisissant un bon vieux leader de droite conservateur. Reste à savoir jusqu’à quel point il veut pousser le curseur. (24 heures)