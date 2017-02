Laboratoire d’explosifs démantelé à Montpellier

L’attentat était imminent, selon la police. Une semaine après l’attaque du Louvre, quatre individus, dont une mineure, soupçonnés de projeter une attaque suicide contre un site touristique parisien, selon la presse française, ont été arrêtés vendredi à Montpellier et dans les environs. «Les quatre suspects, âgés de 16, 20, 26 et 33 ans, ont été arrêtés après avoir acheté de l’acétone», pouvant servir à la confection d’un engin explosif, a expliqué une source policière.

La jeune fille, convertie à l’islam, avait été repérée sur les réseaux sociaux après avoir exprimé sa volonté de partir en Syrie. A défaut, elle voulait frapper en France. Elle aurait prêté allégeance au groupe Etat islamique (Daech) mercredi dernier, au dire de certains médias. Lors de la perquisition au domicile de son petit ami, connu pour sa radicalisation, les enquêteurs ont mis la main sur 70 grammes de TATP, un explosif artisanal mais puissant, ainsi que sur le matériel nécessaire à sa fabrication.

Peroxyde d’acétone, triperoxyde de triacétone, TATP. Trois appellations pour un seul et même explosif découvert en 1895 par le chimiste allemand Richard Wolffenstein. Cette poudre blanche a été surnommée «mère de satan» par les djihadistes, qui en abusent depuis les années 2000. Le 22 décembre 2001, le Britannique Richard Reid en avait mis dans sa chaussure dans le but de faire exploser un Boeing 767 effectuant la liaison Paris-Miami. Ce même mélange a été utilisé dans les attentats du 7 juillet 2005 à Londres, dans ceux du 22 mars à Bruxelles ainsi que dans les attaques du 13 novembre 2015 à Paris.

Acétone, eau oxygénée et acide sulfurique. Séparés, ces produits facilement trouvables dans le commerce présentent un danger limité. Précisément dosé, ce mélange devient détonant. Le souffle qu’il provoque et sa puissance sont quasi similaires à du TNT, selon les spécialistes, mais sa fabrication est nettement plus simple, comme son système de mise à feu. La vente de ce type de produits est certes contrôlée, «mais si les gars sont assez malins pour faire vingt pharmacies et acheter de petites quantités, ça passe», confiait un membre des brigades antiterroristes françaises à l’AFP, au lendemain des attentats de Bruxelles. Dans les pays européens, la vente aux particuliers de précurseurs d’explosifs fait l’objet d’une réglementation depuis 2014. Rien de tel en Suisse, mais les autorités songent à légiférer d’ici à la fin de 2017. En attendant, les pharmaciens sont invités depuis le début de la semaine par la FedPol à signaler tout «comportement bizarre» d’un client achetant des substances pouvant servir à fabriquer des explosifs.

Reste que selon un rapport publié au début de 2016 par l’ONG Conflit Armament Research, plus de 50 sociétés, basées dans vingt pays, ont fourni Daech en composants nécessaires à la fabrication semi-industrielle de ce type d’explosifs ces dernières années.

