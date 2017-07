Le chef d'état-major des armées jette l'éponge

Le chef d'état-major des armées français Pierre de Villiers, récemment sèchement recadré par le président Emmanuel Macron, a annoncé mercredi sa démission, dans un communiqué à l'AFP.

Le général de Villiers explique dans ce communiqué qu'il considère «ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel (il) croit pour garantir la protection de la France et des Français, aujourd'hui et demain, et soutenir les ambitions de notre pays» et avoir «pris ses responsabilités» en présentant sa démission au chef de l'Etat français, qui l'a acceptée. Le président Macron a vivement reproché au haut gradé des critiques sur le budget de l'armée.

Le général s'était insurgé peu avant le défilé du 14 juillet devant des députés contre la réduction des moyens des armées avant d'être durement recadré par Emmanuel Macron, très investi dans son rôle de chef des Armées.

Dans une allocution devant les forces militaires peu après, le président avait affirmé qu'il n'était «pas digne d'étaler certains débats sur la place publique» avant de rappeler les militaires à leur «sens du devoir et de la réserve».

