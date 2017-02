Le fiasco de la vignette automobile en Allemagne

L’Allemagne a accumulé un retard important dans la remise à niveau de ses infrastructures de transports. Les routes sont dans un tel état de délabrement qu’elles menacent la compétitivité du pays, selon les experts. L’an dernier, il a fallu fermer la circulation aux poids lourds sur le pont «Rheinbrücke» de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l’un des axes de trafic les plus importants d’Europe! Pour financer la modernisation de leur réseau autoroutier, les Allemands ont instauré une taxe poids lourds il y a dix ans. Mais cela ne suffit pas. Le ministre conservateur bavarois des Transports, Alexander Dobrindt, a donc eu l’idée d’élargir la taxe aux voitures étrangères. Au pays de l’automobile, il est impensable pour un politicien d’imposer les conducteurs allemands, du moins qui veut être réélu.

Le combat des chiffres

Les Allemands paieront cette vignette mais ils se feront rembourser par une réduction plus ou moins équivalente de la taxe automobile annuelle sur les véhicules (Kfz-Steuer). Le projet a évidemment froissé la Commission européenne qui y a vu une injustice et une discrimination dans cette Europe du libre-échange des biens et des personnes.

Alexander Dobrindt a bataillé pendant des mois avec Bruxelles pour obtenir un compromis. Pour cela, le ministre a accepté de baisser les tarifs, de réduire la taxe pour les véhicules les moins polluants, pour les transfrontaliers et les touristes de l’UE.

500 millions d’euros en jeu

La taxe devrait rapporter au moins 500 millions d’euros par an, selon ses calculs. Des prévisions remises en cause par la puissante association des automobilistes allemands (ADAC) qui a calculé… un déficit pour l’Etat!

Les experts du Bundestag ont émis également des doutes sur la conformité avec le droit européen malgré les corrections exigées par Bruxelles. L’Autriche et les Pays-Bas ont promis d’attaquer la taxe devant la Cour de justice de l’UE. Ils ont toutes les chances d’obtenir gain de cause. «Mon projet est conforme. La Commission me l’a répété», a assuré Alexander Dobrindt.

Verdict cet automne

Les Allemands n’en sont plus si sûrs. Le Parti social-démocrate (SPD), qui avait accepté ce projet pour des questions de discipline gouvernementale, doute maintenant de l’intérêt économique de ce projet. «Le ministre des Finances doit nous apporter la preuve que cette taxe rapportera de l’argent. Il n’y a que cet argument qui vaille», a prévenu Thomas Oppermann, le président du groupe parlementaire du SPD, qui menace de faire capoter le projet à l’Assemblée fédérale (Bundestag).

Un péage qui coûte de l’argent à l’Etat, cela ne s’est encore jamais vu! «Le ministre risque d’être la risée de l’Europe tout entière. Stoppez tout!» insiste Anton Hofreiter, président du groupe écologiste au Bundestag. «Ce projet est économiquement et politiquement catastrophique», ajoute Hebert Behrens. Le porte-parole du parti de la gauche radicale (Die Linke) doute fort qu’il ne survive aux querelles de la grande coalition et surtout aux élections de l’automne… (24 heures)