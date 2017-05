Le premier ministre Edouard Philippe «a la niaque pour être à la hauteur de Juppé»

Edouard Philippe nommé premier ministre par Emmanuel Macron, c’est l’acte 1 de la recomposition de la vie politique française. En effet, le président de la République, venu de la gauche, met à la tête du gouvernement qui sera connu mardi (lire ci-dessous) un élu de droite issu des Républicains. Edouard Philippe (46 ans), maire du Havre depuis 2010, est un proche d’Alain Juppé dont il a été le directeur de campagne. Diplômé de sciences-po et de l’ENA, le député-maire vient d’une famille de gauche et a milité chez les jeunes Rocardiens durant ses années d’étudiants.

Evidemment, cette nomination fragilise les Républicains, dont nombre d’élus sont tentés par rallier «la République en marche» en vue des législatives. A l’extrême gauche comme à l’extrême droite, La France insoumise et le FN dénoncent les arrangements «de la vieille politique».

Le nouveau premier ministre Edouard Philippe promet, lui, d’être «conquérant». Inconnu du grand public, Edouard Philippe a tenu pour le journal de gauche Libération une chronique hebdomadaire, «La campagne - Côté droite». A posteriori, ce journal de bord permet de saisir l’état d’esprit de ce politicien fin lettré et amateur de cinéma.

«Quand ça change, ça change… Faut jamais se laisser démonter.» C’est en citant Audiard dans les Tontons flingueurs qu’Edouard Philippe conclut sa première chronique le 12 janvier. Prémonitoire! Sous le titre «Les enfants perdus des tontons flingués», il y parle de tous ces élus – il s’y inclut évidemment – orphelins des Sarkozy, Juppé et Hollande. Les grands «tontons flingués» par ce début de présidentielle folle.

Dieu est avec lui?

Emmanuel Macron a-t-il lu les chroniques d’Edouard Philippe? Dans celle du 19 janvier, le premier ministre désigné lundi évoque le futur président avec un sens critique pimenté de deux gouttes de fiel. «Qui est Macron? Pour certains, impressionnés par son pouvoir de séduction et sa rhétorique réformiste, il serait le fils naturel de Kennedy et de Mendès France. On peut en douter. Le premier avait plus de charisme, le second plus de principes», écrit-il.

Dans une autre chronique, datée du 16 février et titrée «Dieu est avec nous», Edouard Philippe s’esclaffe bruyamment du retour du religieux dans la politique à travers les postures de son candidat LR François Fillon, mais aussi du nouveau favori: Macron. «Après tout, il aurait tort de se gêner. Il marche sur l’eau en ce moment. Il guérit les aveugles, il multiplie les pains, il répand la bonne parole. A la France paralysée, il ordonne «Lève-toi et en marche!»; aux électeurs déboussolés, il dit «celui qui vient à moi n’aura jamais faim et celui qui croit en moi n’aura jamais soif», se moque-t-il en décrivant le phénomène Macron.

Un rieur respectueux

Rieur, certes, et lucide surtout. Car Edouard Philippe a livré en une dizaine de chroniques, entre janvier et mai 2017, un regard souvent savoureux mais aussi très réaliste de l’état de la France et de ses institutions politiques. Et si, hier, il s’est empressé de se définir en homme de droite, il apparaît davantage comme un centriste modéré que comme un droitier vindicatif. Il suffit de le lire pour s’en convaincre.

Fin janvier, alors que le PS s’entre-déchire en finale de sa primaire, Edouard Philippe dénonce l’attitude d’une certaine droite. «L’idée que la gauche se brade n’est pas sans en faire sourire certains… Je ne suis pas de ceux-là. Je ne souhaite pas que ce combat de coqs provoque la décomposition du Parti socialiste. On déteste les partis en France. Mais la démocratie n’existe pas sans eux», écrit-il.

Juppé, la révérance

Edouard Philippe d’ailleurs, n’a pas manqué de fustiger lors de l’entre deux tours les calculs d’apothicaire des tacticiens qui faisaient mine de soupeser Macron et Le Pen… Mais si on veut essayer d’anticiper quel premier ministre sera Edouard Philippe, il faut relire sa chronique «Sa révérence à lui». C’est un hommage appuyé à Alain Juppé au lendemain de son renoncement à remplacer Fillon (en mars après le Trocadéro).

«Et puis Juppé s’en va. Il ne sera pas président. Que nous laisse-t-il? Une forme de mystère et l’essentiel: l’ambition de parler juste et d’agir bien, le souci de rassembler, le refus des facilités démagogiques, la primauté du fond, le sens de l’Etat. Et la niaque d’être à sa hauteur», conclut Edouard Philippe voyant son mentor s’en aller. Pour lui, tout commence.

