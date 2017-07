Le premier ministre espagnol devant la justice

Il ne sait pas, il ne s’occupait pas des finances du parti… Les réponses ont été courtes et vagues, parfois tranchantes et teintées d’ironie. Mariano Rajoy a comparu devant la justice durant deux heures mercredi, interrogé comme témoin dans le cadre d’une vaste affaire de corruption concernant sa formation, le Parti populaire (PP). Sa comparution était attendue avec une énorme curiosité en Espagne, où aucun chef de gouvernement en exercice n’avait été jusqu’ici convoqué par un juge.

Du côté des partisans de Mariano Rajoy, on assure que cette comparution s’est produite «dans un cadre d’absolue normalité», même si l’intéressé avait tenté pendant des semaines de négocier une déclaration par écrit ou bien par téléconférence pour éviter d’avoir à mettre le pied au tribunal.

Pourquoi est-il convoqué?

Mariano Rajoy a comparu en tant que président du Parti populaire et comme membre de la direction de l’organisation depuis vingt-sept ans, dans le cadre d’un jugement sur «l’affaire Gürtel», qui concerne un réseau de commissions illégales en échange de l’adjudication de contrats publics par des municipalités ou administrations contrôlées presque toujours par le PP. L’enquête, ouverte en 2007, a mis au jour des témoignages, indices et preuves indiquant comment les chefs d’entreprise étaient approchés par des intermédiaires qui monnayaient leurs services et passaient une part au trésorier du parti. Rajoy a toujours soutenu qu’il ne s’agissait que «de cas isolés». Il vient de confirmer qu’il «ignorait tout» et que si irrégularité il y avait, c’était aux responsables régionaux d’intervenir.

Quel rôle a joué son parti?

«Ce n’est pas une trame du Parti populaire, c’est une trame contre le Parti populaire», assurait Mariano Rajoy en 2009. Mais les enquêteurs ont montré depuis lors que le même modus operandi valait à Madrid comme à Valence ou aux Baléares, alors fiefs du PP. Une partie de l’argent détourné atterrissait dans les caisses du parti et ces sommes ont vraisemblablement servi à financer illégalement les campagnes électorales ou encore à payer d’importants travaux dans les locaux du siège du parti. Une véritable comptabilité parallèle était tenue par le trésorier du PP, Luis Bárcenas. Celui-ci aurait accumulé jusqu’à 48 millions d’euros (53,5 millions de francs) sur des comptes dissimulés en Suisse.

Rajoy est-il impliqué?

«Je ne me suis jamais occupé des questions économiques du parti», assure Mariano Rajoy. Mais il a envoyé des messages d’appui à Luis Bárcenas, ex-trésorier du PP, au moment où la presse dévoilait précisément l’existence de sa fortune cachée: «Nous faisons ce que nous pouvons», «Luis soit fort»… comme s’il craignait que Bárcenas n’accepte de collaborer avec la justice pour dévoiler ce qu’il sait du fonctionnement du PP. Le nom de Rajoy apparaît dans les «papiers de Bárcenas», définis par leur auteur comme la «comptabilité extracomptable» du PP. Il y apparaît que l’état-major du parti, Rajoy compris, aurait reçu des «sursalaires» de façon régulière. Certains membres du PP ont reconnu avoir effectivement touché des enveloppes d’argent liquide non déclaré. Rajoy affirme que tout était légal. Cette partie de l’affaire doit être jugée séparément.

Quel impact politique?

Mariano Rajoy a maintenu devant le tribunal une attitude distante et évasive. Il table sur le fait que ces affaires «sont de l’histoire ancienne» et que l’important pour les Espagnols est la reprise économique du pays. La désaffection d’une partie de son électorat lui a fait perdre la majorité absolue en 2016, mais le PP continue d’être le premier parti du pays, avec un socle de plus de 7 millions de votants, insensibles jusqu’ici aux aléas judiciaires.

