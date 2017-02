Le procès d’Artur Mas réveille les séparatistes catalans

Les indépendantistes catalans serrent les rangs. Ils ont l’intention de se retrouver nombreux ce lundi matin devant l’entrée du tribunal de Barcelone où sera jugé l’ancien président de la région. Artur Mas comparaît devant la justice pour «désobéissance aggravée» et abus de bien publics pour avoir lancé une consultation sur une éventuelle sécession lorsqu’il était en fonction. Ce procès est un épisode de plus dans le bras de fer qui oppose Madrid et Barcelone.

Les faits remontent à novembre 2014, quand le gouvernement régional avait mobilisé les écoles et les mairies pour organiser un vote symbolique sur l’indépendance de la Catalogne, passant outre l’interdiction de la consultation par la Cour constitutionnelle. Quelque 2,3 millions de Catalans (sur 6 millions) s’étaient déplacés aux urnes et 80% s’étaient prononcés pour la sécession. Aujourd’hui, Artur Mas risque jusqu’à dix ans d’inéligibilité.

«Nous avons simplement voulu exercer le plus élémentaire de nos droits de citoyens en démocratie: voter», affirme la présidente du parlement catalan, Carme Forcadell, également poursuivie pour avoir soumis le sujet de la «déconnexion» de l’Espagne au vote du parlement régional.

A Madrid, le gouvernement de Mariano Rajoy reste insensible aux protestations de Barcelone et s’en tient à la ligne habituelle. Pas question de négocier une quelconque consultation sur une séparation de la région puisque la Constitution espagnole ne le permet pas. Mais l’argument est un peu court pour les partisans de l’indépendance, qui brandissent l’exemple écossais et saluent, selon Carme Forcadell, la «leçon de démocratie donnée par le gouvernement britannique, qui n’a pas eu peur de laisser voter».

Dans les rangs souverainistes, le procès arrive à point pour remobiliser les fidèles à un moment où l’enthousiasme semble retomber. Depuis son arrivée au pouvoir, il y a un an, le gouvernement régional a du mal à tenir ses promesses. Il est arrivé en annonçant le lancement imminent de la sécession, avec une feuille de route précise pour préparer les lois qui allaient faciliter la mise en place du nouvel Etat catalan. Mais toutes ces initiatives ont été contrecarrées par le tribunal constitutionnel. Un blocage permanent qui a commencé à lasser l’opinion publique.

«Nous sommes dans une impasse», explique le politologue Luis Orriols, professeur à l’Université Carlos III de Madrid. «Le gouvernement catalan est arrivé au pouvoir avec un programme de rupture qu’il n’a pas les moyens de mener à bien. Il risque de ne pas avoir d’autre option que de convoquer de nouvelles élections.» De fait, à Barcelone, les manifestations en soutien à l’ancien président sonnent déjà comme le premier acte d’une nouvelle campagne électorale.

Les Catalans restent divisés: 44,9% veulent l’indépendance et 45,1% n’en veulent pas, selon un récent sondage mené par un institut public. Mais ils restent en majorité pour un référendum, qui pourrait se tenir en septembre prochain selon le président catalan, Carles Puigdemont.

