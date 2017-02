«Les émeutes, c’est le fruit des bavures policières»

La crainte, ce sont les risques de contagion à d’autres banlieues. Samedi, une manifestation de soutien au jeune Théo, victime présumée de violences policières le 2 février à Aulnay-sous-Bois (région parisienne), s’est terminée par des échauffourées. Dans la nuit de dimanche à lundi, des violences urbaines ont été enregistrées dans ce département de Seine-Saint-Denis. Le gouvernement appelle au calme. Le premier ministre, Bernard Cazeneuve, a reçu hier une dizaine d’associations antiracisme. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a encore rappelé la problématique des contrôles au faciès. Chacun redouble de prudence et beaucoup craignent un embrassement comparable à celui des grandes émeutes de 2005. Pour les dix ans de ces événements, Thomas Guénolé a écrit Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants Interview.

N’a-t-on tiré aucune leçon des émeutes de 2005?

Si vous interrogez Jean-Louis Borloo (ndlr: ministre de la Ville à l’époque), il vous dira que le plan de réhabilitation des quartiers a évité des émeutes et pacifié la vie. Ce n’est pas faux, mais il a manqué une politique d’inclusion par le travail. Par ailleurs, la grande erreur a été de ne pas rétablir de toute urgence la police de proximité. La très grande majorité des jeunes des banlieues sont les premières victimes de la délinquance et sont très ouverts à une présence policière. Mais une en laquelle ils auraient confiance…

Pourquoi ces manifestations de soutien semblent-elles condamnées à dégénérer?

Une infime minorité veut l’embrasement. Tout comme une infime minorité des cortèges de la loi Travail, le printemps dernier, voulait castagner du CRS. Personne n’a parlé de sauvages qui haïssent la république.

Bernard Cazeneuve a reçu les associations. François Hollande s’est rendu au chevet de Théo. Pourquoi n’est-ce pas suffisant?

C’est nécessaire mais pas suffisant. Parce que davantage que de considération, c’est de justice qu’ils manquent. Ils veulent une sanction ferme contre les violences policières. Ces jeunes ont besoin de constater que l’Etat peut aussi être de leur côté.

Vous aviez écrit que la France a créé le jeune monstrueux de banlieue.

Oui, c’est un mythe des temps modernes qui concentre en une seule personne toutes les peurs. C’est un jeune grand gaillard noir ou arabe, musclé, sauvage, qui va violer votre femme, brûler votre voiture, voler votre bien, vendre de la drogue à vos fils et partir faire le djihad – après avoir fraudé les aides sociales et pillé un petit commerce. Il faut rappeler sans cesse que 98% des jeunes de banlieue ne sont pas des délinquants.

N’y a-t-il pas tout de même un problème de violence?

Est-ce qu’il y a un problème de violence avec cette population? Je réponds: non. Le problème est que les incidents entre police et jeunes de banlieue se terminent par des émeutes. Parce que le sentiment général est que la police est impunie. Cela a toujours été le cas. Les émeutes des années 80 aux Minguettes, celles des années 90 à Vaulx-en-Velin, en 2005 à Clichy-sous-Bois… Toutes ont commencé par une violence policière.

La police, une excuse facile, non?

Les bavures policières sont certes minoritaires mais elles doivent être traitées avec sérieux. L’affaire Théo survient alors que la mobilisation pour la vérité sur le cas Adamé Traoré est forte. Adamé Traoré est ce jeune Noir, mort en 2016 lors d’un contrôle de police dans des circonstances que la justice doit élucider. Avec les violences l’encontre de Théo, on ajoute le ridicule à l’abominable. Comment imaginer qu’une déchirure de 10 cm au niveau de l’anus peut résulter d’un accident avec une matraque, comme le prétend la police?

L’affaire repose la question du contrôle au faciès…

Le contrôle au faciès est une pratique confirmée notamment par le défenseur des droits. Jacques Toubon a récemment rendu un rapport où il s’inquiétait du fait que les jeunes Noirs et Arabes soient 80% à dire avoir été contrôlés ces cinq dernières années alors que le chiffre tombe à 16% pour les autres jeunes. C’est un vrai problème. De plus, l’argument habituel est de prétendre combattre la délinquance. Mais il n’y a pas de lien entre avoir ses papiers et être un délinquant. De fait, ces contrôles servent avant tout à chasser les sans-papiers. C’est une autre problématique. Le résultat net est que cela pourrit la relation entre la police et les jeunes de banlieue.

(24 heures)