Les partisans d’un Brexit dur ont le vent en poupe

Depuis le référendum du 23 juin, chaque jour, les partisans d’un Brexit souple et ceux d’un Brexit dur s’affrontent. Leur objectif: influencer la stratégie de négociation de la première ministre, Theresa May, avec les Vingt-Sept. D’un côté, le monde des affaires et la majorité des dirigeants politiques recherchent une sortie presque indolore de l’Union européenne. De l’autre, des responsables idéologiquement opposés à l’UE, surtout pour des motivations souverainistes, placent leur priorité sur la fin de la liberté de mouvements des travailleurs plutôt que sur le maintien dans le marché unique.

Optimisme forcené

Or, depuis quelques jours, ces derniers roulent les mécaniques. Dimanche, Theresa May a en effet rappelé sa volonté de «contrôler nos frontières et nos lois», faisant passer au second plan son désir d’un «meilleur accord possible» pour les entreprises britanniques. Trois jours plus tôt, l’économiste en chef de la Banque d’Angleterre, Andy Haldane, avait fait son mea culpa sur la réalité qui a suivi la décision du Brexit. «Nous avions prévu un ralentissement économique plus fort que ce qui s’est passé», a-t-il reconnu, admettant qu’en «matière de salaires et d’emplois, tout s’est passé lors de l’année écoulée comme si de rien n’était». Suite à cet aveu, John Longworth, le vice-président du groupe de pression Leave Means Leave («Quitter signifie quitter»), s’est félicité que «la nouvelle année ait apporté une avalanche de données optimistes qui démontrent la force continue de l’économie et donnent tort aux prédictions des avocats du désastre». Le ministre des Transports, et virulent Brexiter, Chris Grayling a enfoncé le clou en claironnant que la situation actuelle du pays «servira de leçon» aux analystes proeuropéens. Si ces partisans d’un Brexit dur sont minoritaires au sein de l’élite, leurs réseaux se révèlent d’une influence rare. Politiquement, ils se situent au sein de l’UKIP (le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni), dont la principale voix demeure son ancien dirigeant Nigel Farage, et surtout de l’aile droite du parti conservateur. Le groupe de pression Leave Means Leave, qui compte dans ses rangs les anciens ministres Dominic Raab et Owen Paterson, propose ainsi de «quitter l’UE sans accord formel, en nous reposant sur les règles de l’Organisation mondiale du commerce et en signant des accords de libre-échange avec nos partenaires mondiaux». Ce groupe se place dans la droite ligne de l’actuel ministre au Commerce international, Liam Fox. Chargé de préparer le terrain à de futurs accords commerciaux bilatéraux, il a fait savoir samedi que son département «a identifié plus de cinquante pays qui pourraient bénéficier de l’expertise britannique, et nous continuons notre travail pour explorer plus de possibilités d’exporter vers d’autres nations». Une manière de mettre la pression sur les Vingt- Sept: si vous ne nous accordez pas d’accès au marché unique, nous irons immédiatement voir ailleurs.

Quotidiens de poids

Ces politiciens disposent d’un soutien de poids: les quotidiens nationaux à grand tirage de la droite radicale. Les tabloïds The Sun, The Daily Mail et The Daily Express, associés au généraliste The Daily Telegraph, vendent à eux quatre 6 millions d’exemplaires chaque jour. De quoi peser solidement sur l’opinion publique. D’autant que dans cet univers médiatique, deux personnages clés soutiennent corps et âme un Brexit dur. A la tête de News Corp., l’inévitable Australo-Américain Rupert Murdoch détient The Times, The Sunday Times et The Sun. Il a récemment expliqué à un de ses collègues la raison de son opposition à l’UE: «Quand je me rends à Downing Street, ils font ce que je dis; à Bruxelles, ils prennent mes propos en considération. » Le second se nomme Paul Dacre. Directeur depuis 1992 du Daily Mail, il est le plus admiré et le plus craint des responsables de quotidiens britanniques. Preuve de son engagement sans faille, voilà le titre de l’un de ses éditoriaux, publié à la mi-octobre: «Les râleurs non patriotiques opposés au Brexit et leur plan pour renverser la volonté du peuple britannique.» Tout un programme. (24 heures)