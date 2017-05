«Macron, c’est un Hollande transgressif»

«Tout cela est piloté par M. Hollande, qui est à la manœuvre de la manière la plus claire qui soit.» Première minute du débat présidentiel, mercredi soir, Marine Le Pen tire sans sommation. Elle veut faire de son rival Emmanuel Macron l’héritier de François Hollande. Deux heures et demie plus tard, il y a encore ce final grotesque: tandis que le candidat d’En Marche! conclut le débat, Marine Le Pen tente de le déconcentrer en hoquetant comme une gamine mal élevée: «Hollande! Hollande! Hollande!» Entre deux, la présidente (en congé) du FN ne cessera de ramener Emmanuel Macron au bilan de cet étrange quinquennat Hollande. Celui du président de la République le plus mal aimé des Français. Paradoxe, ces mêmes Français s’apprêtent à élire dimanche un jeune politicien de 39 ans qui fut son conseiller durant la première partie du mandat et son ministre de l’Economie durant la seconde.

Aussi la question est légitime: Emmanuel Macron est-il l’héritier de François Hollande? «Dans notre livre, François Hollande le dit: «Macron, c’est moi.» C’est le fils politique qu’il s’était choisi, mais pour plus tard: pour 2022», explique Gérard Davet. Avec Fabrice Lhomme, ces deux journalistes au Monde ont signé Un président ne devrait pas dire ça (Editions Stock). Un livre qui est le fruit de leurs 61 rencontres et plus de 100 heures d’entretiens tout au long du mandat (jusqu’en septembre 2016). Plus qu’un best-seller (200 000 exemplaires vendus), ce livre a sans doute définitivement empêché François Hollande de se représenter.

«La politique est une alchimie. Certains transforment le plomb en or. Hollande a transformé l’or en plomb», résume Fabrice Lhomme à l’évocation de ce chef d’Etat qui n’a jamais su se faire entendre, respecter et encore moins aimer. En revanche, tous deux sont de ceux qui estiment que le bilan de François Hollande sera réévalué. «Aujourd’hui, simplement affirmer qu’il n’a pas été si mauvais vous fait passer pour un hollandôlatre», ironisent-ils.

Alors quels liens tissent-ils entre ce président sur le départ et ce prétendu dauphin, à une demi-marche du sacre? «Macron est une sorte de Hollande transgressif. Mais quand on observe Macron en meeting, on peut être frappé parfois par la ressemblance, parfois même physique, avec Sarkozy. Macron est arrivé au bout de cette campagne en étant comme lui en 2007: transgressif. Hollande est l’inverse de ça: toujours rationnel», analyse Fabrice Lhomme. On multiplie l’exercice des vraies analogies entre les deux fauves politiques. Fauves? Oui, mais reste à savoir s’ils sont «grands»… Tant leurs trajectoires sont liées, pour le premier, à l’empêchement de Dominique Strauss-Kahn et, pour le deuxième, au renoncement de François Hollande. Ce dernier a donc joué sa carte. Emmanuel Macron se prépare à l’abattre.

Et Gérard Davet de mettre en perspective: «Hollande, il est sympa en petit comité, mais il n’imprime pas. Et il a souffert dès le départ de ça. Il a souffert d’un délit de «sale gueule politique»: parce qu’il ne ressemblait pas à grand-chose. Macron, à l’inverse, quand il parle, on l’écoute. Il est beau gosse, il a les yeux bleus. Même quand il dit des phrases creuses, il retient l’attention!»

Jacques Attali ne dit pas autre chose: «Emmanuel Macron est charismatique et il a cette qualité supplémentaire qui est celle des vrais hommes d’Etat, il a beaucoup de chance», raconte l’ex-conseiller de Mitterrand. Le controversé intellectuel, qui s’applaudit d’avoir fait entrer dans la vie publique François Hollande, Ségolène Royal et Emmanuel Macron, cherche les mots pour définir celui qui est encore président de la République pour quelques jours. «François Hollande est intelligent et honnête. Vous avez parfois l’un, parfois l’autre. Mais alors, il manque une case qui est l’action…» résume Jacques Attali.

Cette case-là, Gérard Davet la coche sans hésiter pour le favori de dimanche. «C’est un Hollande jeune, avec plus d’imprudence, de prise de risques, d’allant, de vision. Emmanuel Macron est de la génération qui prend des risques.» Effectivement, les CV sont éclairants. François Hollande a construit patiemment sa carrière au sein du PS en apparatchik talentueux que personne n’imaginait si haut. Et qui n’a pas laissé passer sa chance en 2012. A moins de 40 ans, Emmanuel Macron a déjà eu plusieurs vies: haut fonctionnaire de l’Etat, banquier d’affaires, conseiller personnel et ministre de l’Economie.

«Ce sont les circonstances qui créent sa trajectoire. Emmanuel Macron n’était pas programmé pour l’Elysée. C’est un opportuniste, mais il faut l’entendre sans le côté péjoratif du terme. Emmanuel Macron aime répéter cette phrase d’Oscar Wilde: «Si tu ne peux pas ajouter des années à ta vie, ajoute de la vie à tes années», explique François-Xavier Bourmaud, journaliste au Figaro et auteur de Macron, l’invité surprise (Editions de l’Archipel). Ne pas passer à côté de sa vie serait donc la hantise de celui qui sera peut-être le plus jeune président de la République.

Y aurait-il dans l’élection d’Emmanuel Macron dimanche aussi une victoire par procuration de François Hollande? «Rentrer dans le cerveau de Hollande, c’est compliqué. On n’a jamais arrêté de le questionner sur Macron. François Hollande ne nous a jamais caché son affection profonde pour lui. Il nous a souvent répété: «Il est de gauche.» Il a souvent dit: «Macron, c’est moi.» Dès le début, il avait choisi Macron plutôt qu’Hamon», analyse Gérard Davet. Même son de cloche de la part de Fabrice Lhomme: «Ils sont très proches idéologiquement. Macron est peut-être un peu plus libéral économiquement mais sur les sujets de société, Macron est peut-être un peu plus à gauche. Car Hollande s’intéresse peu aux sujets de société. Alors qu’Hamon, c’est le PS des années 70… Hollande n’a rien à voir avec ça.»

Pour autant, sur le plan de l’action politique, tout indique qu’Emmanuel Macron veut aller plus vite et plus loin que François Hollande. Un président avec lequel le ministre Macron a confessé une «série de désaccords». «Est-ce que je pourrai vraiment réformer?» avait insisté, à l’été 2014, l’ancien conseiller quand François Hollande est venu le chercher pour remplacer à Bercy le frondeur Arnaud Montebourg. Le mouvement En Marche! naîtra aussi de cette frustration, s’accordent plusieurs biographes d’Emmanuel Macron. Arrivé à l’épilogue de tous les drames familiaux – le fils a-t-il trahi le père? – trancher se révèle difficile. Qu’en pense l’intéressé? Quand il nous a reçus fin janvier, Emmanuel Macron répondait avec une formule tout en ambiguïtés: «Mon rapport à François Hollande n’est pas celui d’un obligé, nous ne sommes pas dans un système féodal. J’ai du respect personnel, de l’amitié pour le président de la République, que je ne renie pas.»

Fachosphère et russosphère à l’unisson

La fausse nouvelle concernant un compte d’Emmanuel Macron aux Bahamas, évoquée par Marine Le Pen lors du débat de mercredi, a mis en lumière tout un pan d’Internet qui soutient

la candidate du Front national. Ce faux grossier de la

pseudo-société offshore

– baptisée du nom du lycée que fréquentait Emmanuel Macron à Amiens – a d’abord été publié sur le forum 4chan de l’ultradroite américaine puis largement repris par des sites français de la fachosphère.

C’est le cas du plus gros, egaliteetreconciliation.fr, le site d’Alain Soral, qui totalise plus de 5 millions de vues par mois, quand le site du mouvement

En Marche!, par exemple, ne dépasse pas le seuil du million de pages vues. Il n’est pas le seul site de ce genre qui cartonne: fdesouche.com et voltairenet.org ont respectivement 3 et près de 2 millions de vues au compteur. Dans une étude sur l’impact des médias non traditionnels sur la présidentielle, la société de renseignements sur les réseaux sociaux Bakamo indique qu’un lien sur quatre partagé sur les réseaux sociaux provient de sources qui produisent des «fake news», des textes qui se présentent comme de vraies informations mais qui propagent de fausses nouvelles.

Cette étude montre aussi que ceux qui relaient des articles de la sphère «alternative», des sites d’extrême droite, conspirationnistes, anti-islam ou de propagande étrangère, fréquentent peu les médias traditionnels. Et inversement. Dans l’introduction du rapport, le journaliste Pierre Haski souligne que jamais dans une présidentielle française les «vérités alternatives», c’est-à-dire une vision factuellement fausse mais idéologiquement motivée, «n’ont joué un aussi grand rôle».

Sur l’exemple des commentaires concernant le débat télévisé entre les deux candidats, la grande majorité des observateurs de la presse traditionnelle a jugé médiocre, voire indigne, la prestation de Marine Le Pen. Les sondages d’après-débat donnaient tous Emmanuel Macron gagnant du duel du second tour. Le site Sputnik – qui s’amuse d’être qualifié de «main de Moscou» – valorise au contraire la stratégie offensive de la candidate frontiste et met en avant le fait que sur Twitter, «le nom de Marine Le Pen a été mentionné 10% plus souvent que celui de son rival, Emmanuel Macron, faisant de la candidate du FN la récipiendaire de la palme de popularité sur la Toile». Alain Soral va plus loin.

Il dénie toute sincérité au vote, parle de fraude massive, de manipulation, de hold-up électoral ou de partie jouée d’avance par un «système totalitaire» qui se moque du peuple.

Olivier Bot

(24 heures)