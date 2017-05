Macron scénarise sa stature de président

«La France a eu deux grands présidents: le général de Gaulle et François Mitterrand. Emmanuel Macron ne peut se mettre dans les pas du premier. Mais personne ne le peut… Il a donc choisi de se présidentialiser en appelant l’inspiration du second!» Christian Delporte est historien. Il est aussi spécialiste des médias, de l’image et de la communication politique. Et comme beaucoup, il avoue avoir été bluffé par les premiers gestes, postures et mots du nouveau président élu.

En effet, dimanche, à peine sa victoire confirmée, Emmanuel Macron livre un premier discours, grave et tendu, depuis son QG. Il file ensuite vers l’esplanade du Louvre, où l’attendent ses supporters. Il est 22 h 30 quand le plus jeune président de l’histoire française marche, solennel, et traverse la cour Napoléon pour rejoindre au son de L’hymne à la joie de Beethoven (l’hymne officiel de l’Union européenne) la scène avec la pyramide de Louvre en arrière-fond. La séquence est longue (près de 4,20 minutes) L’instant rappelle évidemment l’investiture de François Mitterrand, le 21 mai 1981. Le président socialiste avait marché jusqu’au Panthéon sur la même musique, une rose à la main.

«Ce que nous avons fait, depuis tant et tant de mois, n’a ni précédent ni équivalent. Tout le monde nous disait que c’était impossible, mais ils ne connaissaient pas la France», lance Emmanuel Macron devant des dizaines de milliers de Français venus célébrer cette improbable victoire. «Le discours du Louvre est court. Emmanuel Macron est face à ses soutiens. On est davantage dans une relation fusionnelle», explique Denis Muzet. Ce sociologue, fondateur de l’institut Médiascopie, souligne le soin de la mise en scène, la volonté d’effacer les images de fête le soir du premier tour à la brasserie La Rotonde, où le candidat était apparu trop triomphaliste.

«J'ai reconnu l’arrivée à la Mitterrand, mais il fait surtout du Macron. Lundi matin, c’était frappant de le voir lors de la cérémonie sous l’arc de Triomphe. Il y a chez lui à la fois une dimension de gravité et un caractère humain évident. Il ferme les yeux lorsque retentit Le chant des partisans comme s’il prenait la mesure de sa charge. C’est simple et spontané. Ça fonctionne», analyse Denis Muzet. Tous en conviennent, la continuité républicaine est assurée. Emmanuel Macron fait président, immédiatement. Et rien n’a été laissé au hasard.

Familial et tribal

Et il y a déjà une signature Emmanuel Macron, qui dit encore l’ouverture au monde de l’homme. «La main sur le cœur lors de la Marseillaise au Louvre, c’est le modèle américain et non le français», sourit Christian Delporte. Tout comme l’image finale – Emmanuel Macron avec son épouse, Brigitte, au milieu des soutiens d’En Marche! – renvoie aussi aux Etats-Unis. «Il a dit vouloir clarifier le statut de la première dame. Emmanuel Macron reconnaît le rôle de l’épouse au sein du couple. Il le dit, le répète et le met en scène. C’est très neuf pour la France. Nicolas Sarkozy avait instrumentalisé ses épouses en jouant politiquement de sa rupture avec Cécilia puis de sa conquête de Carla Bruni. François Hollande a, lui, fait disparaître l’épouse. On le retiendra en président célibataire, voire coureur de jupons», analyse Denis Muzet, qui a l'intuition d’un style présidentiel familial et tribal. Et d’ajouter: «Tout en se faisant rare, il va se mettre en scène en couple et avec son équipe.» Toute ressemblance avec l’ex-président américain Barack Obama n’est pas fortuite.

Sa tribu, c’était les helpers d’En marche!, ce sera prochainement son premier ministre, son gouvernement et ses équipes. Les nominations seront scrutées. Avant même la passation des pouvoirs, qui aura lieu dimanche prochain, Emmanuel Macron est donc surveillé de près. Il n’y a plus d’état de grâce. Il est déjà président aux yeux de ses compatriotes. «Le profil de son gouvernement, la parité, la pluralité des origines, tout sera l’objet de commentaires», met en perspective Denis Muzet. Et Christian Delporte de noter qu’Emmanuel Macron a pris grand soin de «se montrer au travail. C’est une manière de rassurer et de préparer le cœur des législatives, qui doit constituer par une majorité le socle de son action. Les cinq prochaines années vont se jouer tout de suite. C’est pourquoi il propose de commencer par la loi sur la moralisation, qui lui permettra d’obtenir une victoire symbolique», pense Christian Delporte.

Le plan de travail d’Emmanuel Macron est effectivement serré. Et le président élu est encore invité par l’Elysée à accompagner François Hollande à la cérémonie de commémoration de l’abolition de l’esclavage, mercredi au Jardin du Luxembourg. Il se rendra encore aux obsèques de la députée socialiste Corinne Erhel, décédée à 50 ans après un malaise lors d’un meeting régional de soutien à Emmanuel Macron.

Déjà président, car déjà contesté

«Macron, démission! Macron, démission!» Ils étaient hier plusieurs centaines de manifestants place de la République, à Paris, à l’appel du collectif Front social (une «joint-venture» de syndicats et de mouvements opposés à la Loi travail), à mettre en garde Emmanuel Macron avant même son début de mandat. En effet, le candidat d’En marche! avait fait de la poursuite des réformes du code du travail le moteur de son action. Il entend notamment aller plus loin que la loi El Khomri et favoriser le recours aux accords majoritaires dans les entreprises et les branches, tout comme plafonner les indemnités prud’homales en cas de licenciement. Et le président élu veut aller vite sur ce projet et compte recourir aux ordonnances avant l’été pour s’éviter un enlisement dans les débats. Reste qu’il a besoin d’une majorité à l’Assemblée dès le mois de juin qui approuve le recours aux ordonnances par le président. Emmanuel Macron a bien fait de commencer tout de suite à endosser le costume présidentiel: il n’a pas une minute à perdre.

