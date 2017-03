Macron veut transformer la France irréformable

Finalement, il a un programme. Emmanuel Macron (39 ans), candidat à la présidentielle pour En Marche!, l’a présenté hier à la presse à Paris. C’est peu dire qu’il était attendu, car depuis le début de la campagne, ce programme – et surtout son absence – était devenu la pierre angulaire des critiques anti-Macron. Alors hier, alors que paraissait une longue interview dans le très populaire quotidien Le Parisien, Emmanuel Macron a détaillé des mesures qu’il rythme en six chantiers prioritaires. Pas de révolution en vue, mais plutôt une série de «transformations» dont beaucoup étaient déjà connues.

«La méthode est simple. Nous avons pris acte de la réalité du pays. J’ai confiance dans les capacités de notre pays à se transformer. Nous allons retrouver notre esprit de conquête pour bâtir une France nouvelle!» Dès son entame de discours, Emmanuel Macron dit déjà beaucoup de son positionnement. Le ton est inclusif. Sérénité, apaisement et détermination confiante. Il ne veut pas être le candidat de la peur. Un marketing politique, habile, qui sied au jeune politicien, très à l’aise dans l’exercice.

Moraliser la vie publique

Pour le coup, l’ex-ministre de l’Economie aborde l’actualité des affaires qui touchent le Républicain François Fillon et la présidente du FN Marine Le Pen sur le ton du législateur. Il propose donc une grande loi de moralisation de la vie publique, celle que lui avait demandée François Bayrou lors de son renoncement. Ainsi, élu, Emmanuel Macron interdira aux parlementaires d’employer leurs proches ou les membres de leur famille. Il entend aussi les empêcher d’exercer des activités de conseil. Et veut fiscaliser l’intégralité de la rémunération des parlementaires.

Enfant de la classe moyenne

«L’heure est grave. Car deux candidats ont décidé de s’attaquer à l’Etat de droit. Et notamment à la justice», glisse-t-il en insistant sur le besoin de transparence et d’exemplarité. Emmanuel Macron y reviendra d’ailleurs à l’heure des questions en répondant sur ses «frais de bouche» au ministère de l’Economie et son «redressement» sur l’ISF. Le candidat à la présidentielle l’a joué enfant de la classe moyenne, avec toujours ce «nous, Français», en mettant en avant des priorités sur l’éducation, la culture et l’imposition. De quoi parler à ces «deux Français sur trois» que le centriste (de droite) Valérie Giscard d’Estaing avait séduits en son temps.

Mesures domestiques

Les premières mesures qu’il détaille sont justement adressées à la classe moyenne. L’éducation, par exemple. Emmanuel Macron entend créer 4 à 5000 postes d’enseignants, propose une prime pour ceux qui s’engagent en zone d’éducation prioritaire et veut diviser, par deux, le nombre d’élèves dans ces zones. Afin de donner les moyens qualitatifs de transmettre les savoirs fondamentaux. Dans le même ordre, il entend prendre des mesures domestiques et exonérer 80% des foyers de la taxe d’habitation.

Assurance-chômage

Le système d’assurance-chômage, universel, serait ouvert aux indépendants et aux salariés qui démissionnent. Mais une fois tous les cinq ans. En revanche, les allocations seraient suspendues après deux refus d’un «emploi décent». Le tout accompagné d’un plan d’investissement de 15 milliards pour la formation des chômeurs et des jeunes sans formation. Son objectif? Ramener le chômage à 7% en 5 ans.

Une France du pragmatisme

Autre moment important de son programme: les retraites. Emmanuel Macron propose d’harmoniser la multitude des régimes existants entre public et privé.?Mais il ne reviendra pas sur l’âge de la retraite. «Un euro cotisé doit donner les mêmes droits, quels que soient le statut de la personne et le moment de la cotisation», explique le candidat à la présidentielle. Jean Pisani-Ferry, le coordinateur de ce programme économique, parle d’un «modèle scandinave». Dans le même esprit de réalisme, Emmanuel Macron a redit pouvoir faire maigrir la dépense publique de 60 milliards. En modernisant le fonctionnement des institutions et en évitant les doublons. «J’ai parlé d’une fourchette de quelque 130 000 postes non renouvelés à terme, mais je n’entends pas participer à un concours de chasse au fonctionnaire. Je veux que les collectivités publiques fassent en concertation les efforts nécessaires à un retour de l’équilibre», explique Emmanuel Macron en apôtre du pragmatisme: «Puisque la France est irréformable, nous allons simplement la transformer!»

François Fillon un peu plus seul dans la tempête

Alors qu’Emmanuel Macron monte tranquillement dans les sondages, François Fillon, convoqué pour une mise en examen mais toujours candidat, continue de se battre contre les vents contraires qui soufflent au sein même de son parti. Dans le sillage du départ de Bruno Lemaire, des Républicains quittaient le navire les uns après les autres: le «lemairiste» Sébastien Lecornu, directeur adjoint de la campagne, le «juppéiste» Vincent Le Roux, conseiller auprès du directeur de campagne, le trésorier Gilles Boyer et bien d’autres. Le «compteur des lâcheurs de Fillon» de Libération en comptait 63 jeudi soir.

Pour faire bon poids, jeudi matin, une perquisition a eu lieu au domicile parisien des époux Fillon, révélait Le Parisien jeudi soir.

Toute réunion de Républicains semble désormais promise à un comptage des présents et des absents. Jeudi matin s’est tenue une séance de travail de l’état-major de campagne au QG du parti, mais l’absence de deux «fillonistes» était remarquée. Celle du président du Sénat Gérard Larcher et du secrétaire général des Républicains Bernard Accoyer, qui avaient tous deux appelé François Fillon à se retirer.

Selon des fuites, cette réunion à laquelle participaient les fidèles (Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, François Baroin, Eric Woerth) a été animée au sujet de la manifestation de soutien à François Fillon organisée dimanche au Trocadéro, à Paris. Celle-ci avait été initialement présentée comme une manifestation «contre les juges» par l’hebdomadaire Valeurs Actuelles, et son organisation est confiée au mouvement Sens commun, l’émanation politique de «La Manif pour tous». Or l’initiative ne plaît vraiment pas à tout le monde. «Nous ne participerons pas à cette campagne nauséabonde, aux relents d’années 30, visant à jeter l’opprobre sur les journalistes, la justice et l’ensemble des corps intermédiaires», ont réagi les jeunes «juppéistes» du collectif «5 ans pour des idées».

Du coup, l’idée de voir Alain Juppé se lancer finalement dans la course revient par la petite porte. Plusieurs élus LR et UDI appellent à un parrainage du maire de Bordeaux. Et cette fois, celui qui avait avancé un franc «non» il y a quelques semaines encore semble beaucoup moins catégorique. Son entourage laisse entendre que «si l’appel à sa candidature est unanime, il le considérera». C.M. (24 heures)