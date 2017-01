Mario Soares, le premier des Portugais de la liberté

«Merci, Mario Soares! Merci pour notre démocratie et notre liberté!» Anonymes ou à la une des journaux, les messages qui circulaient ce week-end au Portugal témoignent de la vive émotion ressentie après la disparition de l’ancien président de la République, samedi, à l’âge de 92 ans. Celui qu’on surnommait parfois «le joufflu» était en effet extrêmement populaire. Son élection plébiscite en 1991 (70,35% des voix, au premier tour) avait donné lieu à d’inhabituelles manifestations de liesse dans les rues de Lisbonne. «La disparition de Mario Soares est celle d’un homme irremplaçable. Nous lui serons éternellement reconnaissants», a réagi Antonio Costa, le premier ministre socialiste, en visite en Inde.

Le gouvernement a tenu à rendre un hommage grandiose à celui que l’on appelle «le père de la démocratie portugaise» en décrétant trois jours de deuil national. Ses proches souhaitent que les cérémonies funèbres, prévues mardi au cimetière des Prazeres à Lisbonne, soient à l’image de la personnalité de cet ex-chef d’Etat. Jovial, il cultivait toujours «la proximité avec les gens», a indiqué son ancien conseiller José Manuel dos Santos.

Le retour de la démocratie

Lorsqu’il descend du «train de la liberté» le 28 avril 1974 et alors qu’il est entouré par une foule qui l’acclame, Soares scelle son destin et celui de son pays, qui en finit avec la dictature lors de la révolution des œillets. A peine arrivé de France où il était exilé depuis 1970, Soares n’aura de cesse de consolider la démocratie. Il empêchera les tentatives de retour des militaires et celle du Parti communiste de prendre le pouvoir. Mais sa priorité est clairement la fin des guerres coloniales et la décolonisation. En 1974 et 1975, détenteur du portefeuille des Affaires étrangères, cet habile négociateur met fin aux guerres en Guinée, au Cap-Vert, puis en Angola et au Mozambique. «Soares a toujours laissé aux militaires la conduite du processus de décolonisation. Mais il a toujours soutenu la manière dont il s’est déroulé», précise Joaquim Vieira, auteur de la biographie Mario Soares, une vie. Près d’un million de Portugais d’Outre-mer sont alors rapatriés. Aujourd’hui quelques-uns de ces retornados, les rapatriés, s’estiment lésés et n’ont pas de mots assez durs à l’encontre de Mario Soares.

L’adhésion à l’UE, c’est lui

Issu d’une famille aisée, Mario Soares emboîte très jeune le pas à son père, militant antifasciste. Dès 1943, le jeune Mario adhère au Mouvement d’unité nationale antifasciste, proche des communistes dans la clandestinité. Il s’en éloignera progressivement pour créer plus tard l’Action socialiste, embryon du Parti socialiste qu’il contribuera à fonder. Arrêté douze fois pendant la dictature salazariste, il sera banni au large du Gabon, sur l’île de São Tomé, à l’époque colonie portugaise.

Alors que son bannissement est transformé en exil, Soares choisit Paris et la France, car il est francophone. Il sera subjugué par une nouvelle figure de l’opposition: François Mitterrand. Avec Willy Brandt, Olof Palme, Helmut Schmidt, il est une des figures de l’Internationale socialiste, une famille politique qu’il ne reniera jamais. Premier des chefs de gouvernement nommés après les premières élections libres en 1976, Soares entame alors une brillante carrière. Il sera notamment l’homme de l’adhésion à l’Union européenne en 1986.

Tacticien hors pair, doué d’une force de conviction infaillible et excellent orateur, il dominera la scène politique portugaise jusqu’en 2013. Ses choix parfois erratiques, ses fâcheries, tout comme ses amitiés indéfectibles, jalonnent son histoire personnelle si imbriquée avec celle de son pays. Le Portugal unanime a enterré les dissensions, pour honorer la mémoire de cet homme politique hors pair. «Il faudra avec Soares mener le combat pour l’immortalité de son héritage, celui de la liberté pour toujours», a déclaré solennellement le président de la République, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa.

