Marion Maréchal-Le Pen quitte le navire Front national en pleine tempête

L’hôtel Campanile de Salon-de-Provence n’a pas fait salle comble. Seuls trois journalistes prennent des notes pendant que le jeune candidat FN de la huitième circonscription des Bouches-du-Rhône se présente à la presse. Aux côtés d’Alain Baudino, un garçon de 25 ans plutôt sympathique, se tient le sénateur Stéphane Ravier. Par ailleurs secrétaire départemental, il veille au grain dans cette journée un peu particulière.

Voici maintenant vingt-quatre heures que Marion Maréchal-Le Pen a jeté son pavé dans la mare en annonçant son retrait de la vie politique. Alain Baudino connaît bien Marion pour l’avoir accompagnée durant sa dernière campagne pour les législatives. Son contact, son sourire, sa fraîcheur avaient fait merveille, on s’en souvient, sur le terrain. Cinq ans plus tard, tout semble avoir changé, à moins que cela ne soit Marion, désormais mère de 27 ans à la recherche d’une autre vie.

C’est du moins le discours officiel du FN, qui dément toute opposition fondamentale entre Marine et Marion. «Les médias essaient de surjouer une compétition entre Marion et Marine. Marion et moi sommes des amis. Je comprends sa décision», explique sobrement Alain Baudino. Tout serait dit dans le courrier adressé au quotidien Vaucluse Matin. Marion affirme vouloir vivre une expérience professionnelle dans le privé et s’occuper de sa fille de 2 ans.

Au bord de la crise de nerfs

Stéphane Ravier sort alors la lance à incendie pour calmer les esprits: «Marion est certes une personnalité, un moteur, mais on ne va tout de même pas s’ouvrir les veines…» En est-ce pour autant fini de la fulgurante carrière politique de Marion Maréchal-Le Pen? Hubert Fayard n’en est pas convaincu. «Marion en avait marre, elle craquait et se jetait fréquemment ces derniers temps en pleurs dans les bras de Gilbert Collard», explique-t-il, évoquant les liens très particuliers unissant les deux seuls députés frontistes. Cet ancien adjoint de la mairie de Vitrolles a quitté le mouvement après le putsch raté de Bruno Mégret dans les années 90 et sa tentative d’écarter Jean-Marie Le Pen.

Mais l’actuel président départemental du CNIP (Centre national des indépendants et paysans) n’a jamais cessé de suivre la vie du FN. Il y a conservé de multiples contacts. Son diagnostic est sans appel: Marion aurait été persécutée par le duo Philippot-Marine, telle serait l’origine de cette rupture. Le clash résulte aussi d’une césure doctrinale entre le libéralisme mâtiné de conservatisme de Marion et l’étatisme prôné par la ligne Philippot. C’est du moins l’une des explications d’Hubert Fayard. Il n’exclut pas un retour au premier plan de Marion dans quelques années. «Car il faut bien le reconnaître, Marine a été catastrophique lors du débat télévisé contre Macron. Elle a montré ce qu’elle était vraiment…»

Le schisme pourrait avoir d’autres conséquences plus dommageables sur la lisibilité électorale du FN dans le sud. Un abcès s’est ainsi formé autour d’une circonscription mythique pour le FN, celle de Marignane. Jean-Lin La Cappelle, figure parisienne du mouvement, est parachuté, au grand dam du «gaulliste» Jacques Clostermann qui présente une candidature dissidente soutenue par… Jean-Marie Le Pen. Le fils du héros de la Seconde Guerre mondiale s’appuie sur les relations historiques du patriarche avec Pierre Clostermann au cœur de la guerre d’Algérie.

Troubler le jeu

«Ils ont eu la peau de Marion, un point c’est tout», estime le dissident, qui compte troubler le jeu dans cette circonscription fétiche. Il s’appuie sur divers groupuscules, situés à la droite du FN, qui ne goûtent guère aux positions «libertaires» de Florian Philippot. Civitas, le SIEL (Souveraineté, Identité et Libertés) et les «comités Jeanne» de Jean-Marie Le Pen montent à l’assaut.

L’extrême droite commence à ressembler à un foutoir alors qu’un extraordinaire territoire lui tendait les bras. Le mouvement créé par Jean-Marie Le Pen survivra-t-il, tel qu’il est, à cette crise de croissance? Le retrait de Marion est un premier signe.

(24 heures)