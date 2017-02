Merkel au secours des forces démocratiques d’Europe de l’Est

L’Union européenne a-t-elle encore quelque chose à offrir aux pays de l’Est? En rencontrant Jaroslaw Kaczynski, l’inspirateur du régime ultraconservateur au pouvoir à Varsovie, et l’opposition prodémocratique, Angela Merkel veut réconcilier les deux Polognes au nom de l’Union européenne. Pour le chef de file du parti PiS (Droit et Justice), le rapprochement de Donald Trump avec le redouté voisin russe et le Brexit sont sources d’inquiétude. En se tournant vers Berlin, la Pologne peut compter sur une coopération militaire accrue, compensant la perte de l’allié britannique.

En rencontrant ceux qui accusent le régime polonais actuel de dérive autoritaire, la chancelière a pu aussi faire valoir l’avertissement de la Commission européenne sur le respect du droit, non négociable par les Etats membres. Lundi, en effet, le vice-président de la Commission a prévenu la Pologne que ses droits de vote dans les instances européennes pourraient être suspendus si des réformes contraires aux valeurs et textes européens étaient engagées ou poursuivies. Cependant, une telle sanction ne pourra vraisemblablement pas entrer en vigueur, puisqu’il y faut l’unanimité des Vingt-Sept. Or, la Hongrie du populiste Viktor Orbán a déjà fait savoir qu’elle s’y opposerait.

Depuis des mois en Pologne, des manifestants s’insurgent contre des restrictions de la liberté de la presse au parlement, du droit des femmes ou la mise sous tutelle politique de la justice.

En mai 2016, la plus grosse manifestation depuis la chute du communisme rassemblait les Polonais proeuropéens sur la défense de la Constitution et de la démocratie. A cette Pologne ouverte des villes s’oppose celle plus eurosceptique et conservatrice des campagnes, celle qui a fait le succès des populistes du PiS. La crise des migrants en Europe a renforcé cette fracture et le camp nationaliste antieuropéen.

Les aspirations démocratiques s’expriment souvent par un rejet d’un pouvoir qui s’accommode fort bien de la corruption. C’est le cas en Roumanie depuis que le gouvernement a voulu assouplir les lois anticorruption. A Bucarest, dimanche, les Roumains étaient près de 500 000 dans la rue pour défendre les acquis démocratiques et refuser «le retour aux vieilles pratiques». Du jamais-vu depuis la révolution de 1989 et la chute de Ceausescu. En Hongrie, ce sont les jeunes refusant l’encadrement et l’augmentation des abonnements à Internet ou les enseignants manifestant contre la mise en coupe réglée du système éducatif par le Fidesz qui se sont opposés au pouvoir.

Ces mouvements rappellent qu’après le démantèlement du bloc communiste dans les années 90, une réelle aspiration démocratique s’est peu à peu essoufflée, faisant place à une forme de désillusion et de retour en arrière. A Varsovie, Budapest et Bucarest, un retournement se dessine.

(24 heures)