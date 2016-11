Merkel met en garde contre les fausses infos

Trois jours après avoir annoncé qu’elle briguerait un nouveau mandat lors des élections générales de l’automne prochain, Angela Merkel a profité, mercredi, du débat sur le budget au Bundestag pour asséner quelques vérités sur l’information. Et préciser sa position sur certains sujets, comme les premières décisions de Donald Trump, ou les relations qu’elle entend entretenir avec le président turc Erdogan en pleine dérive autoritaire.

Formation de l'opinion en cause

Concernant la presse et les réseaux sociaux, la chancelière, qui a grandi sous la dictature est-allemande, a énuméré «les faux sites, les intelligences artificielles, les trolls et les choses qui se génèrent par elles-mêmes» et modifient la façon dont les gens se font une opinion. «Nous avons aujourd’hui beaucoup de gens qui consultent des médias qui sont basés sur des règles bien différentes» des critères journalistiques en vigueur jusqu’à récemment, a-t-elle assuré. «Je ne veux pas dire que ce sont les seules raisons» de la montée du populisme, mais «je voudrais faire remarquer que la façon dont on se forge une opinion intervient de manière différente aujourd’hui qu’il y a vingt-cinq ans», a encore dit la chancelière.

Trump et le traité transpacifique

A propos de Donald Trump, elle a regretté son projet de retirer les Etats-Unis du traité commercial transpacifique (TPP) dès qu’il prendra les rênes du pays. «Je ne sais pas qui va en profiter», a-t-elle lancé. «Je sais seulement qu’il y aura d’autres accords commerciaux. Et ces derniers n’auront ni les standards de cet accord ni ceux de l’accord envisagé» de libre-échange entre l’Europe et les Etats-Unis (TTIP), menacé d’être définitivement enterré.

Coopération avec Ankara

Enfin, concernant les relations très tendues entre Berlin et Ankara, la chancelière – dont le pays accueille quelque 3 millions de citoyens turcs ou allemands d’origine turque – a été très claire. Critiquant la politique du président Erdogan, elle a toutefois assuré qu’elle poursuivrait la coopération avec Ankara. «Mais cela ne doit pas nous empêcher de dénoncer les pratiques que nous jugerons alarmantes», a-t-elle conclu.

(24 heures)