Meurtre de Jo Cox: un extrémiste de droite coupable

Thomas Mair, un extrémiste de droite, a été reconnu coupable du meurtre en juin de la députée travailliste britannique Jo Cox et condamné à la prison à vie, mercredi par la Cour criminelle londonienne de l'Old Bailey. La députée pro-UE et pro-réfugiés avait été tuée de plusieurs balles et de plusieurs coups de couteaux, une semaine avant la tenue du référendum sur l'Union européenne du 23 juin, dans sa circonscription de Birstall, près de Leeds (nord de l'Angleterre).

Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur selon lesquelles Thomas Mair, chez qui de la littérature nazie a été retrouvée, avait agi par idéologie. «Mair n'a pas donné d'explication à ses agissements mais le parquet a pu démontrer que son crime prémédité, animé par la haine, ne constitue pas moins qu'un acte de terrorisme destiné à mettre en avant son idéologie déviante», a expliqué la chef de la division du contre-terrorisme du parquet, Sue Hemming, dans un communiqué.

Le prévenu ne s'exprime pas

Thomas Mair, qui a plaidé non coupable, a refusé de s'exprimer ou de se défendre lors du procès qui s'était ouvert il y a dix jours. L'Old Bailey l'a condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération anticipée, une «peine très rare», a souligné un porte-parole du parquet interrogé par l'AFP.

Lors de sa première audition par la justice quelques jours après le meurtre, il avait crié «Mort aux traîtres, liberté pour le Royaume-Uni». Plusieurs témoins du meurtre ont également raconté l'avoir entendu crier à plusieurs reprises +Britain First+« (la Grande-Bretagne d'abord!) en commettant son crime.

Le parquet a expliqué que Thomas Mair avait notamment eu accès à une publication »d'extrême droite« et à des documents nazis. Il a également effectué des recherches sur internet sur le Ku Klux Klan et les militants des droits de l'Homme tués par ses partisans, et consulté le compte Twitter et la page Wikipedia de Jo Cox. (ats/nxp)