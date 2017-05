«Mme Le Pen a montré qu’elle était la fille de son père»

Philosophe et féministe, Elisabeth Badinter est connue pour son parler vrai. Cette infatigable avocate de la laïcité est une observatrice attentive de la vie politique française. Si elle incarne cette gauche morale si souvent décriée, Elisabeth Badinter (73 ans) est aussi une manière de mauvaise conscience de la gauche car elle n’a cessé d’en dénoncer les travers. Son regard sur la dernière ligne droite de la présidentielle.

Comment avez-vous vécu ce débat présidentiel?

La stratégie de Mme Le Pen est difficile à comprendre. Elle a cru qu’il était bien de s’inspirer de Donald Trump: j’insulte, je dis n’importe quoi, même les choses les plus grosses. Je crois qu’il y a tout de même une différence avec l’Amérique de Trump, c’est que les Français ne veulent pas avoir un représentant vulgaire.

Mais n’est-ce pas une manière d’interpréter la colère du peuple?

Je ne dis pas du tout le contraire, pas du tout. Il est vrai que Mme Le Pen représente un pourcentage de Français très important. Mais la forme était destructrice pour elle. Je ne dis même pas le fond, mais la forme. A écouter les réactions des lepénistes, même eux sont gênés. L’agressivité est une chose. Mais la vulgarité, les grossièretés... Elle a utilisé des expressions qui ne sont pas possibles en France.

A-t-elle fait voler en éclats sa stratégie de dédiabolisation?

Elle a montré un visage qu’elle avait soigneusement dissimulé pendant des semaines et des mois, voire des années. Là, on a retrouvé la fille de son père. Alors qu’elle avait tout fait pour qu’on oublie qu’elle est la fille de son père. Mais d’un coup cette violence, cette mauvaise foi, cette lourde mauvaise foi, c’était effectivement le modèle paternel qui prenait le dessus.

Cela aura-t-il des conséquences?

Peut-être. Des gens de la droite républicaine, des Fillonistes par exemple qui se disaient prêts à voter Le Pen, ont dû être comme gelés par ce comportement.

Dans la perspective de la campagne, n’est-ce pas aussi l’illustration de ces deux France divisées qui vont aller voter dimanche…

Je reste absolument ahuri de me dire que l’extrême gauche plus l’extrême droite française, si vous ajoutez le NPA et tous les petits candidats, c’est près de la moitié des Français. Donc quand on dit fracture: oui et d’une certaine façon irréconciliable. Comment Emmanuel Macron va pouvoir gouverner et appliquer tout ou partie de son programme. Je me le demande. Et pour tout vous dire, ce qui m’a le plus stupéfait, c’est que nombre de mes amis sont en train de se dire: moi, je ne voterai pas au deuxième tour.

Etes-vous préoccupé par cette équivalence qui est faite parfois entre libéralisme et fascisme dans cet entre-deux tours?

Oui. Mettre en équivalence une menace sur la démocratie et une problématique économique qualifiée d’ultralibérale, considérée comme aussi dangereuse que la menace sur la démocratie, je me dis ce n’est pas possible. C’est très frappant de voir comment la France a gardé les vieilles antiennes du marxisme pour les nuls. Mais il y a quelque chose avec Emmanuel Macron qui a été, à mon avis, peu remarqué. Madame Le Pen a beaucoup répété le qualificatif «banquier». Mais s’il avait été banquier au Crédit Agricole, cela n’aurait pas été comme avoir été banquier chez Rothschild.

Vous y ressentez un sous-texte antisémite?

Quand on dit banquier chez Rothschild, on dit le pire du pays comme les caricatures des années 30. Rothschild, c’est le diable incarné dans l’ultra capitalisme, selon la tradition de l’extrême droite et l’extrême gauche.

Le vote Macron est-il un vote de conviction ou anti-Le Pen?

Ce n'est pas un vote de conviction du tout. C'est un vote de raison. Et moi je suis très en colère contre les primaires… Mon candidat a été éliminé (ndlr: Manuel Valls). Donc j'ai voté Macron, au premier tour, et évidemment, au deuxième tour pareil. Mais ce n'était pas du tout un vote de conviction. Macron n'a pas du tout les mêmes idées que moi, et il est plus communautariste.

Vous le trouvez ambigu sur la laïcité?

Il n'est pas ambigu. A mon avis, il est clair: ce n'est pas son problème.

Vous lui reprocheriez aussi une connivence avec l’UOIF (ndlr: Union des organisations islamiques de France)?

Connivence est un mot que je trouve excessif. Avec l'UOIF? Je n'en sais rien. Et je ne veux pas rentrer dans le discours de Madame Le Pen. J'ai plus le sentiment qu'il est dans la logique et la philosophie de Justin Trudeau (ndlr: premier ministre canadien), celle des accommodements raisonnables. Et cela n’est pas la laïcité à la française.

Marine Le Pen se présente, elle, comme le défenseur d’une laïcité très française…

Il y a une grande différence quand même. Mme Le Pen a une laïcité à deux vitesses. Elle est d’un autoritarisme fou à l'égard de la religion musulmane, mais quand il s'agit de mettre des crèches dans les mairies et de défendre le catholicisme pur et dur, elle est là. Je crois que la laïcité de Madame Le Pen ne trompe personne. Elle s’en sert pour combattre les immigrés.

Dimanche Emmanuel Macron sera sans doute élu président. Pensez-vous qu’il peut réconcilier cette France divisée?

C’est un espoir. Mais très franchement, moi comme beaucoup de mes concitoyens, nous ne savons pas qui il est. Nous ne savons pas quel est son caractère et sa force de résistance. Comment sera-t-il quand il y aura des manifestations contre sa réforme de la loi Travail qu’il veut imposer par ordonnance cet été. Nous ne savons pas. Donc je l'espère de tout mon cœur. Mais c'est vrai qu’Emmanuel Macron est une espèce de point d'interrogation pour beaucoup de gens. (24 heures)