Pourquoi Marine Le Pen consolide sa première place

Dans cette campagne présidentielle chahutée, Marine Le Pen est la seule à se renforcer, s’installant durablement en tête des intentions de vote au premier tour. La dernière enquête du Cevipof, le Centre de recherches politiques de Sciences-Po, réalisée sur un échantillon énorme de près de 16'000 Français, montre que son électorat est le plus solide de tous.

Parmi les personnes interrogées, 26% sont prêtes à voter pour la candidate du Front national et les trois quarts d’entre elles se disent sûres de leur choix. Alors que pour Emmanuel Macron, qui la talonne avec 23%, le choix n’est définitif que pour un tiers de ses électeurs potentiels. Sur ce critère, François Fillon bénéficie, comme Marine Le Pen, d’un noyau dur, déterminé à voter pour lui, de 61%. Mais jeudi, le Parquet national financier a fait savoir qu’il n’y avait pas en l’état de motif de classement sans suite de cette affaire et que l’enquête sur les suspicions d’emplois fictifs dans l’entourage familial de François Fillon se poursuivait.

Ces affaires d’argent ont fait chuter les intentions de vote pour le candidat de la droite de dix points, le reléguant à la troisième place, avec 18,5%. Cette chute du candidat Fillon, dont les thèmes de campagne pouvaient mordre sur une partie de l’électorat de Marine Le Pen, profite évidemment à cette dernière.

Une autre enquête réalisée par le Cevipof montre qu’en outre, la désagrégation du vote de gauche en France se poursuit. C’est ainsi que les premiers partis des classes populaires, qui furent longtemps ceux de la gauche, sont aujourd’hui celui de l’abstention ou du Front national. Plus étonnant encore, chez les ouvriers et les employés, c’est le candidat social-libéral Emmanuel Macron qui est en tête, devant Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, plus à gauche.

Pour Marine Le Pen, ces tendances de la sociologie électorale sont une promesse de progression. En effet, les ouvriers et les employés se déterminent traditionnellement plus tard dans la campagne. Il est donc tout à fait possible qu’elle progresse encore dans les sondages. Par ailleurs, l’affaire des emplois fictifs du FN au Parlement européen ne semble pas de nature à modifier les intentions de vote de son électorat.

Pourtant, l’enquête publiée jeudi par Mediapart et Marianne montre l’ampleur de la fraude. Le rapport de l’Olaf, l’Office européen de lutte contre la fraude, est sans appel. Il a été transmis à la justice française, qui a ouvert une information pour «abus de confiance, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et travail dissimulé». Mais pour l’électorat du FN, cet argent n’est pas allé dans la poche de Marine, mais dans celle du parti. C’est, à leurs yeux, moins grave. Et puis c’est de l’argent de l’Europe, qu’ils ne portent pas dans leur cœur.

(24 heures)