Présidentielle: l'élection en dix chiffres insolites

26 communes ont voté à 100% pour Emmanuel Macron, dont la commune de Mérona et ses 22 inscrits, dans le Jura, à 100km de Genève.

2 communes à l’inverse ont voté à 100% pour Marine Le Pen : Ornes dans la Meuse et They-sous-Vaudemont, en Moselle.

C’est 50-50 ! Trois communes, Allauch (Bouche-du-Rhône), Gundershoffen (Bas-Rhin) et Pont-sur-Yonne (Yonne) n’ont pas réussi à se départager entre les deux candidats. Les villes ont fait l’élection de Macron. Mais pas à Calais, qui a voté à 57,4% pour Marine Le Pen. L’effet « jungle de Calais » ? Côté grandes villes, à part Paris, Rennes est la plus macroniste, à plus de 88%.

Dans l’Aude, deux communes distantes de 10 km à vol d’oiseau, Le Clat (32 inscrits) et Fontanès-de-Sault (17 inscrits) ont voté de manière radicalement différente : à 100% pour Macron dans le premier village, à 89% pour Marine Le Pen dans le deuxième.

A l’échelle des départements en France métropolitaine, c’est en Seine Saint-Denis que l’abstention a été la plus forte, avec un taux de 32,49%. La moyenne nationale, du jamais vu depuis 1969, est déjà élevée, à 25,44%.

Dans le Dom-Tom, c’est en Guyane, qui a connu beaucoup d’agitation ces dernières semaines, que l’abstention est la plus forte : 58,07%.

11,5% des votants ont choisi de glisser un bulletin nul ou blanc dans l’urne. Photographiées, les perles «»défilent sur Twitter.

8 communes ont voté exactement de la même façon que le score final : 66,1% pour Macron, 33,9% pour Le Pen. Mais là, ce n’est pas le loto, il n’y a pas de jackpot à remporter! (24 heures)