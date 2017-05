Qui dans le premier gouvernement du président Macron?

Après la nomination du premier ministre, qui serait selon toute vraisemblance, Edouard Philippe, maire LR du Havre, ce lundi, les membres du 1er gouvernement de la présidence d'Emmanuel Macron seront annoncés mardi. Ce sera une équipe resserrée, paritaire et composée de personnalités d'expérience, mais aussi de nouveaux visages venus de la socité civile, choisis pour leurs compétences. Elle sera aussi composée d'hommes et de femmes de gauche, de droite et du centre. Lundi, à Paris, dans les milieux politiques et dans la presse, des noms circulaient pour les différents portefeuilles. Voici quelques pistes possibles sur la composition de ce futur gouvernement qui se réunira pour la première fois, mercredi.

Intérieur : Richard Ferrand, ex-député PS, secrétaire général d’EM ! ou Gérard Collomb, maire PS de Lyon

Affaires étrangères : François Bayrou, président du Modem ou Jean-Pierre Raffarin, ex-premier ministre de Chirac

Affaires européennes : Sylvie Goulard, eurodéputée

Economie et Finances : Anne-Marie Idrac , ex PDG de la RATP, de la SNCF, ex-ministre sous Chirac

Budget : Jean-Pisai Ferry, économiste

Affaires sociales et emploi : Astrid Panosyan, ex-chef de cabinet d’Emmanuel Macron à l’Economie ou Nicole Notat, ex secrétaire de la CFDT

Défense : Jean-Yves Le Drian, ministre sortant et député PS

Culture : Axelle Tessandier, fondatrice de la startup AXL Agency, Erik Orsenna, écrivain et Académicien, Franck Riester, député LR

Santé : Arnaud Robinet, maire LR de Reims.

Education nationale : Marion Guillou, polytechnicienne et agronome présidente de l’INRA, Laurent Bigorgne, directeur de l’Institut Montaigne ou Corinne Lepage, ex-ministre sous Chirac

Agriculture et réforme du territoire : Audrey Bourolleau, référente Agriculture d’EM ! , Jean-Baptiste Lemoyne , sénateur apparenté LR, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA

Développement durable : Christophe Castaner, porte-parole d’EM !

Economie numérique :, Mounir Mahjoubi, ex-directeur du conseil national du numérique ou Thierry Breton, PDG du Groupe Atos et ex-ministre de l’Economie sous la présidence Chirac,

Commerce, artisanat, PME : Thibault Lansade

Justice : Jean-Paul Delevoye, ex ministre sous Chirac ou François Bayrou, président du Modem et ex-ministre sous Chirac

Relations avec le Parlement : Richard Ferrand, ex-député PS et porte-parole d’EM !

Ecologie et Energie : Jean-Louis Borloo, ex-ministre et ex-président de l’UDI

Outremer : Ary Chalus, président du Conseil régional de Guadeloupe

Francophonie et Français de l’étranger : Nathalie Loiseau, directrice de l’ENA ; (24 heures)