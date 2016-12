Ségolène Royal ne veut plus de voitures diesel

Ségolène Royal pourrait briguer la direction du Pnud

Ségolène Royal a laissé entendre jeudi qu'elle pourrait briguer la direction du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), l'un des postes les plus influents dans le système de l'ONU. «On verra, c'est pas non», a déclaré la ministre sur France Inter, interrogée sur son éventuelle candidature.



«Candidate non, parce que ça ne se passe pas de cette façon-là», a-t-elle déclaré. Mais «c'est vrai que je suis assez sollicitée pour continuer le travail sur la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la planète», a-t-elle ajouté.



«Je vais regarder les propositions qui sont faites, c'est vrai que ça existe et que ça fait quand même plaisir de voir que ce travail est reconnu», a souligné la ministre.