Seule l’abstention peut encore faire élire Marine Le Pen

A en croire les sondages, la victoire d’Emmanuel Macron est acquise. Toutes enquêtes confondues, le candidat d’En Marche! devance de 19 à 21 points sa rivale du Front national. Impossible donc pour Marine Le Pen de rattraper ce retard, estiment les sondeurs. Soit. Sauf que cette projection ne prend pas en compte le poids de ce que le physicien Serge Galam appelle «l’abstention différenciée», un phénomène qui pourrait, selon ses calculs, permettre à la candidate frontiste de l’emporter dimanche, même avec des intentions de vote largement inférieures à 50%. Et à trois jours du scrutin, «la probabilité d’un tel scénario augmente», prévient le scientifique, directeur de recherche au CNRS et membre du Centre d’études de la vie politique française de Sciences Po (Cevipof), joint par 24 heures. En cause? La décision de plus de deux tiers des électeurs de Jean-Luc Mélenchon de s’abstenir ou de voter blanc au lieu de faire barrage au Front national, qui «change la donne».

Comment est-ce possible? «Prenons une hypothèse proche des intentions de vote annoncées par les sondages: 42% pour Marine Le Pen, 58% pour Emmanuel Macron. Si 90% des électeurs du FN vont voter mais seulement 65% de ceux d’En Marche!, la candidate du Front national l’emportera avec 50,07%, car le seuil de participation minimum nécessaire pour qu’Emmanuel Macron l’emporte est de 65,17%.» Dans ce cas de figure, ça reste jouable, mais «si Marine Le Pen devait gagner 2 points d’ici à dimanche (44% contre 56%), poursuit le scientifique qui a «prédit» l’élection de Donald Trump, et que le taux de participation de son électorat est de 90%, ce seuil monterait alors à 70,71% pour Macron. Ce qui veut dire que si seulement 70% de ceux qui disent vouloir voter pour Macron le font effectivement, Marine Le Pen gagnera l’élection avec 50,25% des voix.»

Mobilisation en berne

Comme le relève Serge Galam, la mobilisation en faveur de l’ancien ministre de l’Economie – qui contrairement à Marine Le Pen ne bénéficie pas d’un vote d’adhésion – s’effrite, tout comme le front républicain. Par ailleurs, outre le fait que les Insoumis vont venir grossir les rangs des abstentionnistes – de 25% à 26%, selon les sondages – cette abstention revendiquée et militante ainsi que l’apparition du hashtag #SansMoiLe7mai sur les réseaux sociaux et les manifestations de «ni ni» la semaine dernière «légitiment et ouvrent la voie à ce que j’appelle l’abstention inavouée», explique-t-il. Concrètement, bon nombre d’électeurs qui disent qu’ils vont aller voter – même à reculons – pourraient changer d’avis (sans s’en vanter) dimanche, en raison notamment de la forte aversion que suscitent les deux candidats. Une météo clémente ou une envie d’évasion à l’occasion de ce week-end de pont du 8 mai pourraient facilement les détourner du chemin des urnes.

Juste une équation

Serge Galam n’est pas en train de dire que les sondages se trompent et que c’est effectivement ce qui va se passer dimanche, mais compte tenu de cette situation inédite et totalement volatile, son hypothèse semble tout à fait raisonnable. D’autant que plus l’échéance approche, plus Marine Le Pen, qui a conscience que seule l’abstention peut encore lui permettre de l’emporter, multiplie les manœuvres pour favoriser l’aversion envers Emmanuel Macron. Ce dont elle ne s’est pas privée durant les deux heures trente de débat télévisé mercredi soir.

En 2002, l’abstention a permis à Jean-Marie Le Pen d’accéder au deuxième tour de la présidentielle. Quinze ans plus tard, et à moins d’un sursaut de dernière minute, ce même phénomène pourrait mathématiquement créer la surprise.

