Un amendement favorable aux résidents européens

Le sort des résidents européens au Royaume-Uni divise les politiciens britanniques. Depuis le résultat du référendum, la plupart des 3,18 millions de citoyens de l’Union européenne (UE) et les 316 000 citoyens de la zone économique européenne ne savent pas s’ils seront autorisés à demeurer dans le pays une fois le Brexit effectif. Seuls les Européens installés depuis plus de cinq ans disposent en effet automatiquement d’une résidence permanente au Royaume-Uni.

Il y a quelques semaines, les députés de la Chambre des communes avaient déjà tenté de faire passer un amendement pour protéger le statut des résidents de l’UE. Sans succès: détenteurs de la majorité, les conservateurs avaient pu empêcher son adoption. Minoritaires à la Chambre des lords, ils n’ont pas pu éviter mercredi soir la défaite du gouvernement (358 contre 256). L’amendement oblige le gouvernement à autoriser les citoyens européens installés au Royaume-Uni avant l’enclenchement de l’article 50 à y résider aussi longtemps qu’ils le désirent.

Le discours de l’ancien ministre conservateur de l’Agriculture Douglas Hogg, qui a voté en faveur de l’amendement, résume clairement les enjeux: «Afin de pouvoir préserver le droit des Britanniques de demeurer dans les pays de l’UE, le gouvernement veut utiliser le droit des citoyens européens de demeurer ici comme monnaie d’échange. Je comprends cet argument, mais il me met très mal à l’aise. Des millions de citoyens européens sont venus ici avec l’attente légitime qu’ils pourraient rester aussi longtemps qu’ils le voudraient. C’était pour beaucoup d’entre eux un changement de vie parfois irrévocable.» Il estime ainsi qu’une «législation rétrospective doit être évitée» car «les individus doivent pouvoir organiser leur vie selon la loi qui s’applique au moment où ils ont pris leur décision».

Viktoria Spittler tombe dans cette catégorie. Cette Allemande de 26 ans, arrivée à Londres il y a trois ans, se demande sérieusement si elle devra s’enregistrer auprès des autorités pour avoir le droit de demeurer sur le sol britannique. «Je ne sais pas trop ce qu’il en est, avoue cette jeune designeuse free-lance. Je me sentais protégée par ma nationalité allemande et parce que j’exerce un emploi qualifié. Je paie mes impôts ici et je suis enregistrée auprès de la Municipalité, mais sera-ce suffisant? De nombreux articles de presse disent le contraire et je suis désormais vraiment inquiète.»

De son côté, Charles Van Overmeire a du mal à croire qu’il puisse être renvoyé du pays. Cet entrepreneur belge ne conçoit pas que «le gouvernement puisse mettre dehors tant de travailleurs. Mais le passage de l’amendement ne me rassure pas du tout. Au mieux, Theresa May se rendra compte qu’il faut prendre en compte l’avis du parlement, mais il est probable que le projet de loi ne sera au final pas modifié.»

Il n’a pas tort. Dans dix jours, le projet de loi amendé repartira à la Chambre des communes. Le gouvernement a déjà annoncé qu’il tentera d’éliminer cet amendement par un nouveau vote des députés. S’il y parvient, ce qui est fort probable, les lords ne pourront alors pas s’y opposer. Theresa May sera alors en mesure d’enclencher l’article 50. Elle ne le fera pourtant sans doute pas avant les derniers jours du mois de mars, afin de ne pas perturber les célébrations du 50e anniversaire du Traité de Rome, prévues le 25 mars.

(24 heures)