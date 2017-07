Un homme ivre fonce dans la foule à Helsinki

Une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées vendredi à Helsinki par une voiture qui les a heurtées à un carrefour, selon la police.

«Le conducteur pourrait être ivre. Selon les premières informations, quelques personnes ont été blessées et une est morte», a indiqué la police d'Helsinki sur son compte Twitter, sans plus de précisions.

Selon la télévision publique finlandaise Yle, le conducteur est «un Finlandais d'une cinquantaine d'années» et a été arrêté. Le carrefour a été bouclé par la police.

BREAKING: One dead as man drives vehicle into crowd in Helsinki, Finland https://t.co/fsrBUgnpy3 pic.twitter.com/YTuPsCQfX6