Un ours tue un soigneur dans un parc animalier

Un soigneur est mort vendredi après avoir été attaqué par un ours dans le plus grand parc de prédateurs d'Europe, a annoncé la police.

Le jeune homme de 19 ans nettoyait un enclos dans le parc d'Orsa dans le centre du pays lorsque «l'ours (l')a attaqué après avoir sans doute creusé sous la clôture», a indiqué la police dans un communiqué, ajoutant qu'il était mort de ses blessures.

A 19-year-old zookeeper has died after being attacked by a bear at a wildlife park in northern Sweden.

