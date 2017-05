Un piratage massif touche la campagne Macron

A la veille du second tour dimanche, la présidentielle française a connu un nouveau rebondissement avec un piratage massif de la campagne d'Emmanuel Macron, opposé à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, une «déstabilisation démocratique» aussitôt dénoncée par l'entourage du centriste.

Vendredi soir, «des dizaines de milliers d'emails, de photos et de pièces jointes datant du 24 avril au plus tard» (le lendemain du premier tour de la présidentielle) ont été diffusés par un internaute baptisé EMLEAKS, selon WikiLeaks. WikiLeaks, qui a relayé sur son compte Twitter le lien hypertexte diffusé menant à ces documents, a assuré ne pas être à l'origine de cette opération de piratage qu'il a aussitôt baptisée du hashtag #MacronLeaks.

We have not yet discovered fakes in #MacronLeaks & we are very skeptical that the Macron campaign is faster than us https://t.co/jX7GPTW9uC