Une voiture fonce sur des militaires près de Paris

Une voiture a foncé sur des militaires mercredi matin dans une banlieue du nord-ouest de Paris. On compte six blessés dont deux dans un état sérieux, a annoncé la préfecture de police de Paris. L'attaque a eu lieu vers 08h00 et le véhicule est en fuite, a-t-on ajouté de même source, en précisant que le pronostic vital des deux blessés graves n'était pas engagé.

L'attaque a eu lieu devant une caserne militaire située au centre de la ville de Levallois, selon Patrick Balkany, le maire de cette banlieue «calme et sécurisée», où selon lui, «il n'y a jamais eu d'incidents». «C'est un véhicule (...) qui a accéléré très vite quand ils sont sortis», a-t-il déclaré sur la chaîne de télévision BFM-TV. La préfecture de police des Hauts-de-Seine a de son côté évoqué un «acte a priori volontaire».

Depuis janvier 2015, la France est visée par une vague d'attentats djihadistes qui a fait au total 239 morts, les derniers ciblant tout particulièrement les forces de l'ordre, sur des sites emblématiques.

#BREAKING: 6 French soldiers injured, 2 seriously after being hit by a vehicle in Levallois-Perret #Paris in an apparent tertor attack pic.twitter.com/RtxM6mXnUf