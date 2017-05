Valls n’est pas investi par En Marche! mais il n’aura pas de candidat face à lui

«On ne claque pas la porte au nez d’un ancien premier ministre. La candidature de Manuel Valls a été examinée respectueusement. Elle ne répond pas aux critères fixés pour tous nos candidats, puisqu’il a fait trois mandats parlementaires. Mais nous n’investirons pas de candidat face à lui.» La réponse du mouvement qui soutient le président élu, Emmanuel Macron, aux offres de services de Manuel Valls était très attendue mercredi, lors de la présentation de 428 candidats . Elle est ferme mais sans déclaration de guerre, puisque La République en marche ne présentera pas de candidat dans sa circonscription d’Evry.

Richard Ferrand, secrétaire général d’En Marche!, a insisté jeudi sur la physionomie des 428 candidats investis, qui devaient répondre à cinq critères de probité, de renouvellement et d’adhésion au projet d’Emmanuel Macron. «Notre mouvement marche sur deux jambes: le rassemblement et le renouvellement», expliquait Richard Ferrand. Il y a donc, parmi ces candidats, des élus locaux de droite et de gauche, du parti de François Bayrou, allié d’En Marche!, 24 députés PS sortants et pour l’instant aucun député sortant LR. Cependant, 148 circonscriptions restent à pourvoir: une porte reste donc ouverte à d’éventuels ralliements à droite. La nomination du premier ministre, lundi, pourrait peser sur la décision de certains élus Républicains de rejoindre l’aventure.

En Marche! a par ailleurs respecté sa promesse de renouvellement en accordant l’investiture pour moitié à des candidats issus de la société civile, c’est-à-dire sans mandat électif. Ce qui est totalement inédit en France.

Parmi eux, Joachim Son Forget, radiologue et référent EM! pour les Français de Suisse, Gaspard Ganzer, le chargé de communication du président Hollande, le mathématicien, médailé Fields, Cédric Vilani et Eric Halphen, ex-juge d’instruction et écrivain.

Bruno Bonell, l'ex-patron d'Infogrames sera donc candidat face à @najatvb à Villeurbanne pour La République en Marche #candidatsLRM — Nabil Wakim (@NabilWakim) May 11, 2017

En outre, comme annoncé, la parité parfaite homme-femme a été respectée. Le plus jeune des candidats a 24 ans, la plus âgée 72 ans, pour une moyenne d’âge s’établissant à 46 ans, quand l’actuel âge moyen des députés est de 60 ans.

(24 heures)