Aux urgences pour avoir un serpent dans l'oreille

Ashley Glawe, 17 ans, originaire de Portland dans l'Oregon (nord-ouest), a expliqué aux médias locaux qu'elle était en train de prendre des «selfies» avec Bart, son python domestique, quand ce dernier s'est glissé dans l'anneau qu'elle portait dans le lobe de son oreille.

Sa mésaventure a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et attiré l'attention des médias américains.

Portland woman gets python stuck in her gauge piercing https://t.co/ypuk3pDZNb (Facebook/Ashley Glawe via CNN Newsource) pic.twitter.com/SX3HtVH9uY — Local 12/WKRC-TV (@Local12) 2 février 2017

«J'étais comme en état de choc (...) J'ai commencé à trembler», a confié la jeune fille. Elle s'est résignée à appeler les services d'urgence après avoir essayé sans succès de dégager le serpent.

Les pompiers dépêchés sur place ne sont pas parvenus non plus à délivrer l'animal et la jeune fille a finalement été transportée à l'hôpital où les médecins ont utilisé du lubrifiant pour sortir le reptile de son oreille. (AFP/nxp)