Bienvenue à... «HOLLYWeed»!

Les célébrissimes neuf lettres géantes blanches formant le mot «HOLLYWOOD» sur les hauteurs de Los Angeles ont été détournées en «HOLLYWeeD», probablement par un ou plusieurs plaisantins voulant fêter la légalisation en Californie du cannabis à usage récréatif, selon des télévisions américaines dimanche.

Des images de la chaîne KABC montrent qu'une partie des deux «O» de «wood» ont été couverts par ce qui ressemble à des draps noirs frappés du signe «peace and love» («paix et amour») transformant les «O» en «e» et formant ainsi le mot «HOLLYWeeD».

«Weed» en anglais désigne la «marijuana», l'«herbe» ou encore le «cannabis».

La police veut sanctionner

La police locale, citée par la télévision KCAL, a indiqué qu'un ou plusieurs individus étaient certainement responsables de cette modification audacieuse et qu'elle comptait bien les identifier grâce aux caméras de surveillance sur le site, lequel n'est pas accessible au public et dont chaque lettre mesure près de 15 mètres de haut.

Il s'agissait probablement de célébrer le fait que les électeurs de Californie ont voté le 8 novembre par référendum pour l'autorisation à usage récréatif de la marijuana, comme c'est déjà le cas au Colorado, en Oregon, en Alaska et dans l'Etat de Washington (nord-ouest) ainsi que dans la capitale fédérale Washington (est).

Les neuf lettres du mot «HOLLYWOOD», sur le mont Lee dans un quartier du nord de Los Angeles, où vivent beaucoup de grands noms du cinéma et de la musique, avaient été rénovées et repeintes en blanc réfléchissant en 2012.

Les lettres géantes avaient été érigées en 1923 pour promouvoir le programme immobilier «Hollywoodland», puis les quatre lettres «LAND» avaient été enlevées dans les années 1940.

«HOLLYWOOD» s'était ensuite délabré jusqu'à ce que neuf donateurs, dans les années 1970, prennent chacun soin d'une lettre pour la rénover.

Un suicide depuis le H

Ce lieu mondialement connu, grande attraction touristique de Los Angeles, avait été menacé de disparition quand les propriétaires des terrains situés à ses pieds ont songé à vendre leurs lots.

Mais Hugh Hefner, le magnat du groupe Playboy, avait contribué à préserver le site en 2010, avec l'aide du gouverneur de Californie de l'époque, Arnold Schwarzenegger, et d'autres célébrités comme Steven Spielberg ou Tom Hanks.

Bien que le public ne puisse pas accéder au site, il avait été le théâtre d'une tragédie en 1932 lorsque l'actrice britannique Peg Entwistle s'était suicidée en se jetant de la lettre H. (afp/nxp)