Des convoyeurs de fonds perdent des billets

Le magot était tombé... du camion: des agents du Conseil départemental de la Haute-Loire ont découvert mercredi plusieurs milliers d'euros en liquide éparpillés au bord d'une chaussée, a-t-on appris jeudi auprès de la gendarmerie.

Alors qu'ils travaillaient sur la RD46 entre Retournac et Beauzac, quatre employés sont tombés sur deux sachets fermés, contenant 4000 et 6000 euros (environ 4300 et 6450 francs) en liquide. Plus une valise, marquée du logo d'une société de transports de fonds qui «sonnait lorsqu'on essayait de l'ouvrir», ont précisé les gendarmes.

Les agents se sont alors rendus à la brigade de gendarmerie de Retournac, où ils ont remis leur découverte aux militaires, qui ont ensuite contacté la société en question. «L'argent provenait d'un fourgon blindé qui avait une porte latérale défectueuse», ont expliqué les gendarmes, confirmant une information de la presse locale.

Reste à savoir si tous les billets qui ont pu s'évaporer dans la nature ont été retrouvés... ou s'ils sont tombés entre des mains moins honnêtes. (afp/nxp)