Eblouie par le soleil, elle heurte un TGV

Une voiture broyée à l'avant, une motrice de TGV abîmée, 350 passagers bloqués et le trafic interrompu: deux femmes sont sorties légèrement blessées de leur véhicule après avoir heurté un TGV jeudi matin dans le Gard.

«La conductrice, éblouie par le soleil, n'a pas vu le passage à niveau, a tapé les barrières, traversé la première voie et a percuté un TGV au moment de son passage sur la deuxième voie», a expliqué à l'AFP le lieutenant-colonel Sébastien Baudoux, commandant en second au Groupement de gendarmerie du Gard.

Voiture détruite

«La voiture est complètement broyée jusqu'au pare-brise» mais la conductrice de 78 ans et sa passagère de 52 ans ne sont que «légèrement» blessées, et ont été prises en charge par les secours, a-t-il ajouté. Après l'impact, qui s'est produit vers 10h à hauteur de Gallargues-le-Montueux, le TGV s'est immobilisé 150 mètres plus loin, la motrice étant endommagée sur le côté.

«Soit on évacue les 350 passagers en bord à bord en pleine voie dans un autre train, soit on fait une réparation de fortune pour que le TGV aille jusqu'à Lunel (Hérault) où ils prendront un autre train», a ajouté le lieutenant-colonel. Le trafic à été totalement interrompu dans les deux sens. (afp/nxp)