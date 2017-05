Il poignarde un prêtre en pleine messe

Un prêtre a été poignardé lundi en pleine messe dans la cathédrale de Mexico par un homme affirmant être un «artiste nord-américain», selon les autorités judiciaires. L'assaillant de 28 ans «a dit qu'il ferait usage de son droit au silence», précise un communiqué.

Vers 19h locales (2h mardi en Suisse), «l'agresseur a attrapé par le cou le prêtre et a tenté de l'égorger. Grâce à Dieu, le père a pu se dégager, mais il a été blessé près du poumon avec un objet tranchant», a informé l'Eglise catholique dans un communiqué.

Le prêtre a ensuite été transféré rapidement en hélicoptère vers un hôpital de la capitale, où il se trouve «dans un état stable mais délicat», selon les autorités judiciaires.

Un Français

Plusieurs médias nationaux mexicains ont d'abord fait état d'un agresseur de nationalité française, mais en conférence de presse, l'avocat de l'Eglise mexicaine s'est refusé à confirmer ces affirmations. La commission nationale de sécurité mexicaine a toutefois indiqué dans un communiqué diffusé en soirée que l'assaillant était français.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des personnes portant secours à un prêtre en robe blanche, allongé dans l'église près d'une flaque de sang.

Située en plein coeur de la capitale, à deux pas du palais national, la cathédrale de Mexico est l'une des plus grandes d'Amérique latine et l'une des plus visitées de la région. (ats/nxp)