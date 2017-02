Jugés pour des centaines d'actes pédophiles

Deux hommes de 51 et 53 ans comparaissaient vendredi à Berlin pour plus de 400 cas d'abus sur 13 mineurs. Ils sont soupçonnés d'avoir payé des enfants en échange d'actes sexuels et d'avoir dirigé un réseau pédophile.

Les enquêteurs ont dénombré 13 jeunes victimes âgées de 6 à 13 ans, dont sept se sont constituées parties civiles, selon l'acte d'accusation lu vendredi. Le procès doit encore compter une vingtaine de jours d'audience jusqu'en avril.

Le principal accusé, 51 ans, «doit répondre de 379 actes pédophiles» entre 2002 et 2009, «principalement du sexe oral». Il aurait également «servi d'intermédiaire» entre les enfants et d'autres hommes, a expliqué la porte-parole du Tribunal criminel de Berlin.

L'autre homme se voit reprocher 47 abus sexuels sur mineurs. Deux autres accusés de 78 et 80 ans devaient initialement être jugés pour les mêmes faits, mais la justice a scindé les deux procédures en attendant d'examiner leur capacité à comparaître.

Selon la porte-parole, les enfants concernés vivaient dans des conditions précaires, une situation «utilisée par les accusés». Ceux-ci «payaient les mineurs pour des services sexuels». (ats/nxp)