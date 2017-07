Le mari change de sexe, son mariage est annulé

Le mariage avait été célébré en 2015, mais le mari a ensuite subi une intervention chirurgicale pour changer de sexe et fait modifier sa carte d'identité qui mentionne une personne de sexe «féminin», précise le «Straits Times».

Quand les deux mariés ont voulu acheter un logement appartenant à l'Etat, ils ont dû informer les autorités de leur état civil. Les couples mariés bénéficient d'une aide publique au premier achat d'un appartement dont le propriétaire est l'Etat.

Quelques mois plus tard, leur mariage a été annulé, et ils n'ont pas pu acheter l'appartement souhaité, selon le journal.

Le bureau d'enregistrement des mariages a indiqué qu'il ne communiquerait aucun détail sur des cas individuels mais a cité les lois du pays stipulant que le mariage était une union entre personnes de même sexe.

«Au moment du mariage, un couple doit être un homme et une femme, et il doit rester un homme et une femme pendant le mariage», a indiqué le bureau dans un communiqué.

En dépit des appels à changer la législation, le Premier ministre, Lee Hsien Loong, a déjà fait savoir que la société singapourienne aux valeurs conservatrices n'était pas prête pour les mariages entre personnes de même sexe. (afp/nxp)