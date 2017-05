Prison ferme contre le «chauffard à la Ferrari»

La justice marocaine a condamné à deux ans de prison ferme et une amende de 2000 euros un fils de notables qui avait fait scandale au volant de sa Ferrari, ivre et ridiculisant des policiers à Rabat, a rapporté l'agence de presse MAP.

L'homme, âgé d'une vingtaine d'années, avait lui-même filmé et diffusé à la mi-avril sur les réseaux sociaux une courte vidéo narrant sa soirée mouvementée et bien arrosée. Le montrant ivre au volant de sa Ferrari, ridiculisant des policiers à Rabat après avoir provoqué un accident, la vidéo avait été largement relayée et commentée dans la presse locale, suscitant une salve de réactions indignées.

«Conduite en état d'ivresse»

La police marocaine avait annoncé l'ouverture d'une enquête, l'arrestation du jeune chauffard et la mise en garde à vue de deux policiers présents sur le site de l'accident. Il était poursuivi pour «conduite en état d'ivresse» et «défaut d'assurance automobile», a indiqué la MAP.

Sa défense a fait appel, alors que deux de ses complices et des policiers passeront jeudi devant le juge pour «faux en écriture authentique» et «modification des preuves d'un accident de circulation», a indiqué mercredi le quotidien Akhbar Al Yaoum.

Selon la presse locale, le jeune homme est issu d'une famille influente et est le neveu d'un richissime homme d'affaires de la ville de Laâyoune, au Sahara occidental. Il serait également de la famille d'un ministre, toujours d'après la presse. (afp/nxp)