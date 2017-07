Un moine défroqué inculpé pour viol

Un moine défroqué soupçonné de viol sur mineure, de fraude et de corruption a été inculpé jeudi par un tribunal de Bangkok après son extradition des Etats-Unis la veille.

Quelque 95% des Thaïlandais sont bouddhistes pratiquants, soit l'un des taux les plus élevés du monde, et le pays compte environ 300'000 moines qui arpentent les rues du pays en robe safran. Mais ces dernières années le clergé du royaume a souvent fait la une des journaux pour des scandales: des cas d'usage de drogue, d'ivresse, de paris et de recours à des prostituées.

Wiraphon Sukphon, 37 ans, plus connu comme Luang Pu Nen Kham, son nom de moine, a été arrêté mercredi à sa descente d'avion après son extradition des Etats-Unis, où il avait fui en 2013 au moment où la police avait commencé à enquêter sur lui. «Il a été conduit auprès du procureur pour son inculpation», a déclaré à l'AFP Woranun Srilam, porte-parole du Département des enquêtes spéciales (DSI) du ministère de la Justice.

Un train de vie luxueux

Avant son exil, une photo de lui avait fait le tour des réseaux sociaux: on le voyait dans un jet privé, grosses lunettes de soleil sur le nez, son sac Louis Vuitton à ses côtés. Il est soupçonné d'avoir violé une mineure qui aurait eu un enfant de cette relation.

Par ailleurs, son train de vie était bien loin du dépouillement demandé aux moines. La police a saisi lors de son enquête des biens d'un montant total de 24 millions de bahts (680'000 francs), trois voitures dont une Porsche et une Mercedes-Benz, ainsi d'une moto Harley-Davidson.

Jeudi, il a nié toutes les accusations et n'a pas demandé à être libéré sous caution. En mai, un tribunal américain avait ordonné son extradition après une demande des autorités thaïlandaises. De nombreuses voix en Thaïlande s'élèvent contre une conception souvent mercantile du bouddhisme, au contact de la société de consommation, par des moines plus soucieux de susciter les donations que de méditer. (afp/nxp)