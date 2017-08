Un nouvel incendie se déclare dans une tour de Dubaï

Un incendie s'est déclaré dimanche dans un gratte-ciel de Dubaï situé juste en face d'une tour résidentielle endommagée 48 heures plus tôt par le feu, a annoncé la Défense civile de cette cité-Etat des Emirats arabes unis. La Défense civile a déclaré avoir éteint «un incendie mineur» qui avait éclaté sur un balcon de la Tiger Tower (78 étages), ouverte en 2010, et qui n'a pas fait de victimes.

???? BREAKING NEWS - #ÉmiratsArabesUnis: Un autre incendie ravage une nouvelle tour la Marina's Tiger Tower à #Dubaï." (Vidéo @ShortListDXB) pic.twitter.com/FJfTFDN6lq — FranceNews24 (@FranceNews24) 6 août 2017

Vendredi avant l'aube, le feu avait détruit 38 des 676 appartements du gratte-ciel The Torch (87 étages), sans également faire de victimes, a déclaré le service de presse du gouvernement de Dubaï. The Torch avait déjà brûlé en février 2015. Dans les deux cas, les causes du sinistre n'ont pas été précisées. Les températures excèdent les 40 degrés Celsius actuellement dans la région.

Dubaï, qui compte plus de 2,5 millions d'habitants, majoritairement étrangers, est parsemée de tours et gratte-ciel futuristes. Plusieurs incendies ont éclaté ces dernières années dans la ville, faisant d'importants dégâts mais peu de victimes. (afp/nxp)