Bikini et short pour lutter contre l’islam radical

La révolte gronde. Depuis le mois de juillet, la Turquie et l’Algérie sont les témoins de mouvements contestataires féminins. Le but? Lutter contre les discours islamistes, dénoncer les violences envers les femmes dans l’espace public et revendiquer un choix vestimentaire libre. Leurs armes? Le short et le bikini.

A Annaba, dans le nord de l’Algérie, «la révolte du bikini» est en marche depuis le 5 juillet. Le principe est simple: des femmes se donnent rendez-vous sur des plages publiques en maillot de bain deux pièces, pour défendre leur droit de se vêtir comme elles le souhaitent.

Bikini jugé trop provocant

A la base de ce mouvement, Sara (pseudonyme), jeune Algérienne de 27 ans. C’est en se rendant en juin à la plage avec sa famille qu’elle s’est sentie «obligée» de garder ses vêtements, de peur de se faire agresser verbalement. Bien qu’il soit autorisé en Algérie, le bikini est souvent jugé «trop provocant». Elle décide donc de créer une page Facebook secrète pour rassembler d’autres femmes qui, comme elle, désirent s’afficher fièrement en maillot deux pièces. Le mouvement prend rapidement de l’ampleur: elles sont parfois plus de 200 femmes à se rejoindre sur la plage. Chaque grande ville balnéaire a son groupe, certains comptant plus de 3000 adhérentes. Des chiffres contestés par certains médias algériens, qui relativisent l’ampleur du phénomène.

«Le but n’est pas de faire du bruit et encore moins de faire le buzz, mais de changer la société profondément et en douceur», explique Sara dans une interview accordée au Provincial. «Ceci ne pourra se faire qu’en habituant des milliers de voyeurs à ce qu’ils considèrent encore comme étant interdit.» Cela ne plaît pas à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les commentaires offensants s’accumulent. «Je me baigne avec mon hijab, je laisse la nudité aux animaux», «Où sont vos pères?» «Là c’est le bikini, une fois en France, c’est la tenue de camouflage!» Reflet d’un islamisme ambiant et d’une société algérienne qui a changé. «Lorsque j’étais adolescente, il n’y a jamais eu de problème à se mettre en maillot. Sauf que la guerre civile algérienne (qui a vu le gouvernement s’opposer aux islamistes dès 1991) a laissé des séquelles», déplore Warda, une membre du groupe, auprès de Franceinfo.

Le bout de tissu semble aussi s’exporter dans la péninsule Arabique. Au début d’août, Mohammed bin Salman, prince héritier de l’Arabie saoudite, a annoncé l’ouverture d’une station balnéaire de luxe où le port du bikini sera autorisé pour les Saoudiennes et les touristes étrangères. Déclaration étonnante dans l’un des pays les plus restrictifs en matière de droits des femmes. Rappelons que les Saoudiennes ne peuvent se promener dans l’espace public, conduire ou voyager sans l’accord d’un parent masculin.

Le projet s’inscrit dans le vaste plan économique «Vision 2030», qui entend diversifier l’économie saoudienne. Peut-on qualifier le projet de réforme féministe? Pas vraiment. La plage de luxe est surtout une vitrine destinée à attirer les touristes étrangers, craintifs à l’idée de s’exhiber sur les plages où les femmes portent le voile intégral.

Le short en Turquie

En Turquie, les agressions dans les espaces publics se multiplient. En témoigne une vidéo choquante disponible sur YouTube, où l’on voit un homme frapper violemment une jeune femme dans un bus, pendant le mois du ramadan. Motif de l’agression? Son short, jugé trop provoquant.

(Source Youtube)

Le 29 juillet et le 5 août, elles ont été des milliers à manifester dans les rues d’Istanbul et d’Ankara. Armées de pancartes où l’on pouvait lire «Don’t mess with my outfit» («Lâche-moi avec ma tenue»), les manifestantes ont brandi des shorts en jean pour montrer le type de vêtements que les hommes conservateurs refusent de les voir porter. Et revendiqué le droit de se vêtir librement. «Mon amie ne porte pas le voile, contrairement à moi. Personne ne peut dicter si elle a le droit de porter des minijupes ou des shorts, au même titre que personne ne peut dicter qui a le droit de porter le voile», a déclaré l’une des manifestantes à Franceinfo.

(Source : Brut)

La violence envers la population féminine est un problème récurrent en Turquie. Le nombre de meurtres a considérablement augmenté. Selon l’ONG Stoppez les assassinats de femmes, 255 femmes ont été tuées pendant les dix premiers mois de 2014, contre 237 en 2013. (24 heures)