L'aide aux rebelles était «inefficace», selon Trump

Ce commentaire de M. Trump est intervenu trois jours après l'annonce par le général Tony Thomas, chef des forces spéciales américaines, que les Etats-Unis avaient mis un terme à ce programme qui fonctionnait depuis quatre ans.

Le Washington Post avait révélé que c'était le président Trump qui avait décidé cette fermeture un mois plus tôt. En annonçant la fin du programme, le général Thomas avait assuré que la décision n'avait pas été prise pour satisfaire la Russie, principale alliée du président syrien Bachar el-Assad, afin de trouver avec elle un règlement du conflit en Syrie.

Le Washington Post a toutefois publié lundi un article sur le sujet citant des responsables sous le couvert de l'anonymat et intitulé «La coopération avec la Russie devient centrale pour la stratégie de Trump en Syrie».

M. Trump a répliqué sur Twitter. «Le Washington Post d'Amazon a inventé les faits sur ma décision de terminer les versements massifs, dangereux et inefficaces aux rebelles syriens combattant Assad», a-t-il écrit.

The Amazon Washington Post fabricated the facts on my ending massive, dangerous, and wasteful payments to Syrian rebels fighting Assad.....